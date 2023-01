Dorval: les citoyens consultés sur l’urbanisme

D’ici au 20 janvier, les citoyens de la Cité de Dorval sont invités à répondre à un sondage en ligne pour se prononcer sur différents enjeux et sur certaines orientations concernant l’urbanisme.

Les résultats permettront aux gestionnaires de la Cité de mieux cibler les préoccupations et les visions des citoyens et d’ainsi orienter les consultations publiques qui seront organisées dès la fin du mois de janvier.

Aux fins de réflexion, huit secteurs ont été identifiés: Vieux-Village; Dawson sud; Avenue Dollard est; Herron-Fénélon; Boulevard Montréal-Toronto; Boulevard Bouchard; Triangle Michel-Jasmin; et Boulevard-des-Sources.

«En somme, la Cité de Dorval s’interroge sur la transformation de ces milieux, sur leurs potentiels et sur les visions qui devraient y être concrétisées, peut-on lire sur le site web de la Cité. Il devient donc essentiel, avant de procéder à l’approbation de projets, de repenser ces milieux dans la compatibilité et la complémentarité des usages, selon l’intégration d’un cadre bâti de qualité et durable au sein de milieux de vie existants, le tout avec un souci d’acceptabilité sociale.»

Après l’étape de la cueillette des données, les citoyens du secteur est de l’avenue Dorval et Triangle seront invités à connaître les résultats le 24 janvier et les citoyens du secteur ouest de l’avenue Dorval, le 25 janvier. Pour les citoyens du secteur nord et ceux qui étaient absents lors des deux rencontres précédentes, la date retenue est le 28 janvier. Les résultats seront présentés aux associations de Dorval et PME Montréal Ouest-de-l’Île le 30 janvier.