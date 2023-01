La piste du Canal-de-Lachine sera damée cet hiver

Encore une fois cet hiver, la piste du lieu historique national du Canal-de-Lachine sera damée sur une distance de 15 kilomètres reliant les arrondissements de Lachine, de LaSalle, du Sud-Ouest et de Ville-Marie. Le côté nord de la piste sera également déneigé de la passerelle Atwater jusqu’au Vieux-Port.

Le damage et le déneigement d’un tronçon de la piste bénéficieront aux cyclistes et à l’ensemble de la population, qui y verra une possibilité intéressante d’y pratiquer différentes activités hivernales: le fatbike, la raquette, la course à pied ou la marche. Des toilettes seront également accessibles aux usagers durant l’hiver à certains emplacements le long du sentier.

Ce projet est né de la collaboration de Parcs Canada et de la Ville de Montréal. «Cette entente entre le Sud-Ouest et Parcs Canada représente une avancée décisive pour la mobilité active, en réponse à une demande croissante de la population pour des liens cyclables sécuritaires et conviviaux en période hivernale, explique le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais. Le projet pilote s’inscrit dans une série d’efforts soutenus et témoigne d’une collaboration exemplaire entre nos deux paliers de gouvernement.»

Afin de réaliser le damage, certaines conditions sont préalables:

– le sol devra être bien gelé;

– il devra y avoir suffisamment de neige au sol;

– les prévisions météorologiques devront être favorables.

Lorsque ces conditions seront réunies, la neige sera compactée jusqu’à ce que la base de 20 centimètres de neige tassée soit en place.