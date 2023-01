Une exposition aux accents d’Amérique du Sud

Les Lachinois auront l’occasion d’apprécier l’exposition Flux accoustique, de la Fondation Latinarte, qui sera présentée du 20 janvier au 12 mars à l’Entrepôt du complexe culturel Guy-Descary. Le vernissage aura lieu le 20 janvier, avec une prestation du groupe El Son Sonó.

Présentée à quelques endroits dans la région métropolitaine l’automne dernier, l’exposition offre un espace de résonance aux voix des femmes et des hommes d’Amérique du Sud, pour ouvrir un territoire de dialogue avec le Nord. Elle présente le travail de quatre créateurs latino-québécois, qui posent un regard lucide sur les récits de flux migratoires. Par le biais de différents médiums et de différentes perspectives, les artistes tissent des échanges plastiques qui s’étendent de la salle d’exposition jusqu’à l’espace public.

Les œuvres font écho aux voix montantes des ouvrières et des ouvriers, des migrantes et des migrants, ainsi que des travailleuses et des travailleurs agricoles et saisonniers, entre autres. Forts d’une vision décentralisée et éthique, les artistes mettent de l’avant des expériences d’actrices et d’acteurs peu représentés dans la scène culturelle et dans la mémoire collective de la métropole.

Une musique rythmée

Tito et Élodie chantent un métissage folklorique et urbain. Frère et sœur de parents péruviens et québécois, c’est avec leur père qu’ils ont appris la culture et la musique péruvienne traditionnelle, qu’ils ont nourrie et métissée avec la richesse montréalaise apportée par leurs musiciens issus de différents univers.

Les musiciens du groupe El Son Sono

C’est ainsi qu’est né à Montréal El Son Sonó, ce groupe de sept musiciens provenant d’autant de cultures musicales. Des valses péruviennes à la rumba traversant la cumbia, festejo, salsa, le tout avec un fort accent jazz, El Son Sonó offre un voyage en Amérique latine, sur des rythmes dansants et entraînants.