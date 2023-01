Un premier livre pour la Dorvaloise Camille N. Isaacs Morell

L’autrice et artiste dorvaloise Camille N. Isaacs Morell lancera son livre Pastels & Prose le 18 janvier, à 19h, à la bibliothèque de Dorval.

Dans Pastels & Pros, Mme Isaacs Morell réunit une collection de ses peintures et les histoires qui les ont inspirées. Sa prose bilingue et son art entraînent les lecteurs dans ses souvenirs d’enfance en Jamaïque, dans des voyages autour du monde et dans des lieux familiers de Dorval. Certaines de ses histoires sont joyeuses, d’autres humoristiques, d’autres plus sombres, mais toutes se finissent bien.

Lors du lancement, Isaacs Morell lira des extraits de son livre en anglais et en français. Du café et des desserts seront servis. L’entrée est gratuite et l’inscription n’est pas requise.

Parcours artistique

Isaacs Morell a compris qu’elle est devenue une artiste en 1995 lorsque, pour la première fois depuis l’école secondaire, elle s’est inscrite à un cours de dessin au Centre d’art visuel de Westmount au Québec. «Dès le premier cours, j’ai senti le relâchement d’une tension interne, permettant de facto une rare expérience de liberté d’expression, ce que je n’avais jamais connu auparavant», dit-elle.

Depuis, Isaacs Morell a suivi de nombreux cours d’art visuel et a participé à de nombreuses expositions. «L’art me rappelle que je peux concentrer mon attention sur la beauté, et qu’ainsi je suis en mesure de créer de magnifiques toiles, procurant de la joie à d’autres individus. »