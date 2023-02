Un projet de patinoire géante à Dorval divise les citoyens

Un projet de construction d’une imposante patinoire réfrigérée récemment dévoilé par la Cité de Dorval ne fait pas l’unanimité auprès de la population.

L’installation aura la taille d’une patinoire standard de la Ligue nationale de hockey et sera entièrement réfrigérée.

La patinoire extérieure sera recouverte d’un grand toit en bois, disposera d’un bâtiment pour y entreposer une Zamboni et protéger le système de réfrigération et proposera des vestiaires.

Les appels d’offres n’ont pas encore été lancés, mais le projet est estimé à 8 M$ par la Cité de Dorval. Un montant qui fera l’objet d’un vote lors de la séance du conseil municipal du mois de mars. Si tout se passe comme la Cité le souhaite, les travaux devraient être terminé à temps pour l’hiver prochain.

Peter Oland, un citoyen qui réside sur l’avenue Thorncrest, près du lieu où la patinoire sera construite, a vertement critiqué le projet lors de la dernière séance du conseil. La patinoire prendra la place de terrains de soccer que le maire croyait abandonnés. Or, M. Oland, qui y serait entraîneur, assure que les terrains sont bel et bien utilisés.

La Cité de Dorval n’a pour l’instant pas l’intention de remplacer ces terrains, mais rappelle qu’ils ne sont pas les seuls sur son territoire.

M. Oland s’inquiète également du bruit et de la pollution lumineuse qu’engendrera la patinoire, alors qu’aucune étude n’a été faite sur son impact. «Ma cour va devenir le terrain de jeu de tout le monde», clame-t-il.

L’administration municipale affirme que des mesures seront mises en place pour limiter l’impact de la patinoire. Des arbres seront plantés entre l’infrastructure et la rue, et une colline pourrait aussi y être aménagée. La patinoire a de plus été réorientée de sorte que son unique mur bloque le son allant vers les résidences.

«Ça ne devrait pas être infernal non plus», commente le chargé de communication de l’administration, Sebastien Gauthier. Il rappelle que la vocation de l’espace reste la même; «c’était un terrain de sport et ça sera un terrain de sport».

Ultimement, le projet est nécessaire pour l’avenir, selon le maire Marc Doret. Il défend l’importance d’avoir une patinoire réfrigérée dans un contexte où les hivers sont plus incertains et que la plupart des patinoires n’ont pas pu ouvrir avant la mi-janvier. «Les enfants auraient pu profiter d’une patinoire comme celle-là dans le temps des Fêtes», ajoute-t-il

Il affirme aussi que le projet est aimé des citoyens. Il donne comme exemple les mentions j’aime sous la publication Facebook de la Cité annonçant le projet. «C’est une de nos publications les plus populaires, je pense que nous avons autour de 300 J’aime», a-t-il affirmé. Huit jours après cette affirmation, la publication en question disposait de 238 mentions J’aime.

Sous cette publication, de nombreux résidents désapprouvent cependant eux aussi le projet. Ils auraient pour la plupart préféré voir une salle de spectacle apparaître dans leur quartier, qui, selon eux, délaisserait la culture au profit du sport.