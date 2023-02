Brasserie Dawes: un dernier verre pour la fermeture des expositions

Afin de célébrer la fermeture des expositions sur la Brasserie Dawes, présentées depuis plus d’une décennie, le Musée de Lachine organisera le 10 février prochain un cinq à sept au complexe culturel Guy-Descary.

Les visiteurs pourront profiter une dernière fois des expositions Pour boire il faut vendre! La publicité et la bière Black Horse au 20e siècle et La Brasserie Dawes à Lachine, le tout dans une ambiance des années 1920. De la musique sera diffusée sur un gramophone. Des croupiers-animateurs costumés et des guides du Musée de Lachine se chargeront d’accueillir les citoyens.

Ces derniers auront l’opportunité de voir (ou de revoir) une collection de plus de 800 objets choisis par le collectionneur et antiquaire Michel Ste-Marie. Le Musée de Lachine est dépositaire de cette collection depuis 1999. L’entrée sera gratuite et sans réservation.

Alors que les expositions ferment leurs portes, le Musée de Lachine indique que «de nouvelles stratégies de mise en valeur du patrimoine de la brasserie seront déployées au cours des prochaines années.»