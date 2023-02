Dorval: le concours « Nommez votre parc » se poursuit

Le nouvel espace vert situé à l’intersection du chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore et de l’avenue Cloverdale

La Cité de Dorval lance la deuxième et dernière étape de son concours pour déterminer le nom officiel du nouvel espace vert situé à l’intersection du chemin du Bord-du-Lac–Lakeshore et de l’avenue Cloverdale, et dont la construction doit être complétée d’ici la fin de l’année.

Trois noms ont été sélectionnés parmi les nombreuses suggestions envoyées par les résidents de la ville lors de la première étape du concours. Il est maintenant temps de voter pour déterminer quelle appellation sera retenue. Le nom qui obtiendra le plus de votes deviendra alors le nom officiel du site.

Le dépouillement des votes aura lieu le 10 mars, à 15 h. La personne qui aura proposé le nom gagnant remportera un iPad et, si plus d’une personne soumet le même nom, un tirage au sort sera effectué afin de remettre le prix au gagnant des gagnants.

Le grand dévoilement du nom de ce nouveau parc aura lieu le 20 mars sur les différentes plateformes de la ville.

⇒ Cliquez ici pour voter