Lachine: la STM implantera une voie réservée sur la rue Provost

Une nouvelle voie réservée sera implantée par la Société de transport de Montréal (STM) sur la rue Provost en direction ouest, entre la 1re Avenue et la 31e Avenue, dans l’arrondissement de Lachine. Les travaux démarreront à l’automne 2023.

Afin de rendre son aménagement possible, plusieurs modifications de la signalisation de stationnement seront effectuées dès le mois d’août.

Notons que la future voie sera réservée aux autobus, aux taxis et aux vélos. Elle sera utilisée du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30, indique l’arrondissement de Lachine.

Modifications anticipées

Parmi les modifications à anticiper, l’arrêt du côté nord de la rue Provost sera notamment interdit sur les plages horaires énoncées ci-dessus. Un total de 130 places de stationnement sera suspendu temporairement pour faire place à cette nouvelle voie. En période de pointe, ces places enregistrent un taux d’occupation de 40%, souligne l’arrondissement.

De plus, l’arrêt du côté sud de la rue Provost sera interdit en tout temps, entre les 14e et 16e Avenues ainsi qu’entre les 18e et 24e Avenues. C’est la largeur insuffisante de la rue Provost sur ces sections qui justifient ces interdictions. Celles-ci entraîneront la disparition de 52 places de stationnements. Seulement 15 de ces dernières étaient occupées par les résidents en soirée, relève l’arrondissement.

Le débarcadère de l’école Philippe-Morin (entre les 18e et 19e Avenues) devra également être retiré.

D’autres modifications résultant de la mise en place de cette voie, dont les travaux et l’entretien seront financés par la STM, peuvent être consultées en cliquant ici.

Selon l’arrondissement, l’aménagement d’une voie réservée sur la rue Provost permettra «d’assurer un meilleur service pour les clients du transport collectif». Le projet reflète par ailleurs la volonté de tous les paliers gouvernementaux de promouvoir le transport collectif, affirme l’arrondissement.