LaSalle lance une réflexion participative sur un secteur industriel dévalorisé

LaSalle lance une démarche participative de réflexion sur l’avenir d’un secteur industriel dévalorisé de l’ouest de l’arrondissement.

Le secteur LaSalle Ouest – ou LaS-O tel que mis de l’avant par l’arrondissement – est situé dans un rayon d’un kilomètre de la gare de train de banlieue et est délimité approximativement par le quadrilatère formé des rues Clément, des Oblats, Airlie et de la rue Comte/av. Labatt. Il comprend notamment le complexe industriel d’intérêt patrimonial de la Seagram.

Une page web du projet a récemment été mise sur pied sur le portail web Réalisons Montréal, qui recense les initiatives du genre.

La démarche, réalisée en collaboration avec la firme de génie-conseil AECOM et le Centre d’écologie urbaine de Montréal, vise à faire «émerger une vision concertée, structurante et novatrice du quartier et d’en planifier son développement». Pour ce faire, l’arrondissement a déjà réalisé des rencontres avec les différents organismes et les gens d’affaires du secteur à la mi-février.

Les prochaines étapes consistent à recueillir les propositions des citoyens grâce à un atelier de cocréation public qui aura lieu le 22 mars. Il faut s’inscrire d’ici le 18 mars sur le site web prévu à cet effet pour pouvoir y participer. Un sondage en ligne sur les propositions retenues devrait par la suite être présenté à la population en juin 2022.

D’ici là, l’arrondissement encourage les LaSallois à identifier, sur une carte interactive du secteur, les lieux ou les aménagements qu’ils souhaitent bonifier ou conserver.

Différents enjeux pour animer la réflexion

L’administration laSalloise cible différents enjeux qui animeront la réflexion collective tels que la conservation du patrimoine industriel et ferroviaire, la mobilité, la convivialité et la sécurité des déplacements, la croissance démographique et le verdissement et le développement durable.

L’initiative, rendue possible grâce à un financement de 100 000 $ de la Communauté métropolitaine de Montréal, devrait ultimement mener à l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour encadrer l’aménagement du quartier qui doit s’appuyer sur un transport collectif structurant. Le rapport devrait être présenté au début de 2023.