Fermeture d’une portion de l’avenue Dollard dès le 11 avril

Les entraves et détours en place dans le secteur des travaux.

D’importants travaux de réaménagement et d’installation d’un nouveau tronçon d’aqueduc principal entraîneront la fermeture d’une portion de l’avenue Dollard à compter du 11 avril.

Cette fermeture sera en vigueur jusqu’à la fin du mois de juin 2022. Elle concernera un segment de l’avenue situé entre le boulevard De La Vérendrye et la rue Jean-Brillon, incluant l’intersection de la rue Salley.

L’accès aux commerces de la Plaza Sorrento sera possible par les voies sud-ouest à partir de l’intersection de la rue Jean-Brillon. Quant à l’accès au Carquest Pièces d’autos situé au 1110, avenue Dollard, celui-ci sera possible via la 75e Avenue, puis la rue Salley.

Les citoyens des immeubles résidentiels situés face à ces commerces pourront accéder à leur domicile en arrivant depuis l’intersection de la rue Jean-Brillon.

Les trajets d’autobus qui circulent habituellement sur l’avenue Dollard seront également modifiés pour éviter le chantier.

L’arrondissement assure que les travaux ont été planifiés par une équipe d’experts afin de «minimiser les incidences» sur la circulation.