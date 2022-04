Un LaSallois d’origine nommé entraîneur adjoint de l’Alliance de Montréal 

La nouvelle équipe professionnelle de basketball de la métropole, l’Alliance de Montréal, a annoncé lundi la venue d’un LaSallois d’origine parmi ses entraîneurs adjoints.

Ryan Thorne, qui était jusqu’à tout récemment entraîneur-chef de l’équipe masculine de l’Université McGill, sera notamment responsable de la stratégie et de la gestion de l’équipe pour la saison 2022 de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

«C’est un honneur d’avoir été choisi par l’Alliance de Montréal et Joel Anthony [le directeur général de l’équipe] pour aider à mettre sur pied une équipe de haut calibre qui reflète la passion que la ville de Montréal a pour le basketball», a affirmé Ryan Thorne, dans un communiqué de presse.

Alors qu’il est né dans l’île antillaise de la Barbade, c’est à LaSalle que Ryan Thorne a grandi et a appris à jouer au basketball. L’entraîneur montréalais a fréquenté l’ancienne école secondaire anglophone Argyle Academy. Il a ensuite poursuivi son parcours scolaire et en basketball au collège John Abbott et à l’Université Bishop’s, où il a été nommé joueur le plus utile à son équipe en plus d’avoir été le capitaine de celle-ci.

C’est à l’Université McGill que se trouvent les principaux faits d’armes de Ryan Thorne. L’entraîneur montréalais a dirigé le programme féminin durant 17 saisons, remportant sept titres provinciaux et un titre national. M. Thorne a ensuite pris la barre de l’équipe masculine en juin 2020. Il a mené les Redbirds à une victoire au championnat provincial après une saison sans défaite en 2021-2022.

Pour le match inaugural de sa première saison, l’Alliance de Montréal visitera les Honey Badgers de Hamilton le mercredi 25 mai. Quatre jours plus tard, le dimanche 29 mai, l’Alliance se mesurera aux Shooting Stars de Scarborough lors de son match d’ouverture à l’Auditorium de Verdun.