Bientôt une maison de soins palliatifs dans le Grand Sud-Ouest

Lancé en 2013, le projet de la Maison de soins palliatifs Sault–Saint-Louis se concrétise pour les habitants de LaSalle, Lachine, Dorval, Verdun et le Sud-Ouest, alors que le début des travaux devrait commencer aux alentours du mois de septembre.

« La roulotte, les clôtures et la pancarte sont prêtes », se réjouit la présidente du conseil d’administration et fondatrice de la Maison de soins palliatifs Sault–Saint-Louis, Manon Barbe.

Ce jeudi 21 juillet, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec a signé l’autorisation pour pouvoir céder le bail du terrain pour la construction de la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis, la dernière étape à franchir avant le début des travaux est l’approbation du bail par le Conseil du Trésor au mois d’août. Par la suite, le MSSS promet des financements pour accompagner l’organisme dans sa mission.

S’il reste encore une dernière étape pour que l’organisme soit propriétaire du terrain situé derrière le Centre d’hébergement de LaSalle, au 8699 boulevard LaSalle, le projet semble se concrétiser. Le début des travaux est prévu à l’automne et l’ouverture de la maison à l’été 2023.

Cette maison de huit lits permettra de fournir des soins de santé et psychologiques gratuits pour les habitants de LaSalle, Dorval, Lachine, Verdun et le Sud-Ouest, qui sont en fin de vie ou pour de la famille d’une personne en phase terminale. L’espace prévoit également de pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent profiter des derniers moments avec leur proche.

De 2013 à 2023

C’est en 2013 que le projet est officiellement lancé, alors que Manon Barbe tenait encore le poste de mairesse de LaSalle.

« J’avais des amis qui étaient aux prises avec le combat contre le cancer, et qui se sont retrouvés à Saint-Mathieu-de-Beloeil. Je me suis dit que ça n’avait pas de bon sens, et que c’est un service qui manque pour la population de LaSalle et du grand Sud-Ouest », souligne Manon Barbe, en indiquant que l’idée provient aussi de sa belle-sœur qui a participé à l’ouverture de la maison de soins palliatifs de Laval.

S’il existe quelques lits de soins palliatifs dans les hôpitaux de l’Île de Montréal, il y a peu de maisons à cet effet dans la ville. Les autres établissements sont la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar dans l’Ouest-de-l’Île, la Maison St Raphael à Côte-des-Neiges et la Maison André-Gratton à Rosemont-La-Petite-Patrie, spécialisée dans les soins pour les enfants.

« Le ministère a comme ratio au niveau des soins palliatifs un lit par 10000 habitants, et le territoire que l’on dessert représente 281 000 habitants », indique la coordonnatrice administration et opération de la Maison de soins palliatifs Sault–Saint-Louis, Christine Labonté.

Après plusieurs études et sondages, une campagne de financement est lancée en 2019. Cette dernière a permis à l’organisme de récolter plus de 6M$, grâce à l’organisation de plusieurs événements, ainsi qu’à des dons privés.

Aujourd’hui, l’organisme est en train de prévoir les meubles pour la maison, tout en cherchant des travailleurs de la santé et des bénévoles prêts à s’impliquer dès l’ouverture.

Soutien des arrondissements

Plusieurs arrondissements du Grand Sud-Ouest ont manifesté leur soutien par une contribution financière. En 2019, l’Arrondissement de LaSalle avait signé un engagement financier de 150 000$ réparti sur cinq ans. Au niveau du Sud-Ouest, une contribution financière de 25 000$, réparti sur cinq ans, a été adoptée lors du dernier conseil d’arrondissement. Le même montant sera alloué par Verdun, et devrait être adopté lors d’un prochain conseil.

Lachine est encore en processus de validation avec les élus pour un financement, tandis que la Ville de Dorval confirmera aux alentours du mois d’août un éventuel soutien financier.