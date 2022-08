La Ville de Montréal valide deux projets pour la bibliothèque l’Octogone

Dans le cadre de projet de rénovation de la bibliothèque, l’Octogone dans l’arrondissement de LaSalle, le comité exécutif de la Ville de Montréal a validé deux nouveaux projets.

Le premier est un contrat pour l’exécution des travaux de fourniture et d’installation des équipements scénographiques. Accordé à la compagnie XYZ Technologie Culturelle Inc., le contrat s’élève à près de 290 000 dollars.

Le second est un contrat pour l’acquisition, l’assemblage et l’installation de rayonnage pour la future bibliothèque. Accordé au soumissionnaire Les Solutions de rangement Prisma Inc., le contrat s’élève à près de 678 000 dollars. Les deux soumissions seront entièrement couvertes par la Ville de Montréal.