Le DPCP a pris sa décision concernant l’événement survenu le 24 avril

La procureure du DPCP Me Annabelle Sheppard.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), a rendu son verdict concernant l’événement survenu dans l’arrondissement de LaSalle, le 24 avril dernier.

Pour rappel des faits, le 24 avril 2022, en fin d’avant-midi, une personne proche d’un homme appelle le 911 à la suite de la réception de messages provenant de l’homme blessé. Deux policières se rendent rapidement au domicile connu de l’homme. Tout laisse à penser que l’homme est à son domicile, mais ne répond pas à son téléphone ni aux policières qui tentent d’établir un contact de vive voix. La porte est donc forcée, et les policières trouvent l’homme chez lui, encore conscient, mais faible. Il s’était infligé des blessures importantes à l’aide d’un objet tranchant. Il est alors transporté par ambulance dans un centre hospitalier et pris en charge par les médecins.

Le DPCP a décidé que la preuve au dossier d’enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle causant des lésions corporelles, et que l’intervention policière était légale, car justifiée par la nécessité de protéger la vie et la sécurité du public. De plus, les policiers ont agi dans les règles de l’art, en respectant la manière de procéder lors de ce genre d’intervention.