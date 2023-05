Le réseau d’aqueduc de LaSalle affecté par une fuite

Une partie du réseau d’aqueduc de l’arrondissement de LaSalle a été affecté par une fuite d’eau ce matin. La fuite serait le résultat d’un bris d’aqueduc situé au coin de l’avenue Dollard et de la rue Salley.

«Ce bris a entraîné une baisse de pression dans une partie de l’arrondissement», affirme le Directeur des Services administratifs de LaSalle, Pierre J. Dupuis. Cette variation aurait causé de la turbidité qui aurait donné une teinte à l’eau. Une citoyenne révèle que l’eau de son robinet était «jaune».

Aucun avis d’ébullition n’a toutefois été émis par l’arrondissement. «Il est simplement recommandé de laisser couler l’eau de la baignoire jusqu’à ce qu’elle redevienne claire», indique M. Dupuis.

Le bris a rapidement été isolé par la fermeture de vannes du réseau. La pression s’est ensuite «graduellement rétablie dans l’ensemble du réseau». La période de débalancement de pression aurait toutefois entraîné des bris à deux autres emplacements du réseau d’aqueduc plus tard en matinée. Situés à l’angle du boulevard Champlain et de la 2e Avenue et sur la 68e Avenue en proximité du boulevard LaSalle, les deux bris sont en cours de réparation et «la situation est en bonne voie de se rétablir complètement», déclare M. Dupuis.