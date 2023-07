LaSalle, pour se tourner vers le fleuve et ses berges

L’arrondissement de LaSalle est reconnu pour son accès au fleuve Saint-Laurent. Avec près de 7,8 km de berges, accessibles à la marche, à vélo et même en ski de fond, l’accès à l’eau est une composante importante pour les résidents de LaSalle.

Si le bitume témoigne du passé industriel de LaSalle, surtout en son centre, l’arrondissement est entouré de nature et d’eau. Il est bordé par le canal Lachine, au nord, et par le fleuve Saint-Laurent, au sud, à l’est et à l’ouest. L’arrondissement est également traversé par le canal de l’Aqueduc, cours d’eau artificielle qui alimente presque toute la métropole en eau.

Au nord-ouest, le parc Angrignon, situé dans l’arrondissement voisin, agit comme un réel poumon vert du grand Sud-Ouest. Avec le parc des Rapides, ils constituent des endroits tous désignés pour des pique-niques ou des promenades.

Avec un peu plus de 82 230 résidents, l’arrondissement est en pleine croissance démographique. Entre 2016 et 2021, sa population a fait un bond de 7%, soit deux fois plus que l’ensemble de Montréal durant la même période. Ce développement s’explique par la présence de nombreux projets de condos, dans les dernières années, sur des terrains autrefois occupés par des usines et des bâtiments industriels, maintenant désaffectés.

L’arrondissement se distingue aussi par son importante population immigrante, notamment italienne, chinoise et sud-asiatique. En 2016, plus d’une personne sur trois y résidant était née à l’extérieur du Canada.

Lachine ou LaSalle? Faisant face aux Rapides de Lachine, aussi appelé Sault-Saint-Louis, l’histoire de LaSalle est intimement liée à celle de Lachine et du canal qui sépare les deux arrondissements montréalais. À l’époque de la Nouvelle-France, la paroisse des Saints-Anges-de-Lachine est constituée avec l’érection, en 1676, d’une chapelle à l’intérieur du fort Rémy, un ouvrage défensif situé sur le site de l’actuel parc des Saints-Anges, à LaSalle. L’ouverture du canal de Lachine, en 1825, favorise le déplacement de la population de la paroisse vers l’embouchure du canal, à l’emplacement du Vieux-Lachine actuel, limitant ainsi le développement sur le territoire laSallois. La Ville de LaSalle est constituée en 1912. Dans les décennies qui suivent, le développement de la nouvelle cité se fait principalement dans le quartier Highlands, à l’extrémité ouest de la municipalité, ainsi que dans le quartier du Bronx, aussi appelé le Village-des-Rapides, à l’extrémité est. LaSalle connaît sa plus forte croissance démographique dans la deuxième moitié du 20e siècle. Entre de 1956 à 1966, la population passe de près de 20 000 à plus de 48 000. Dix ans plus tard, en 1976, on compte y plus de 75 000 habitants. Lors des fusions municipales québécoises de 2002, la Ville de LaSalle est intégrée comme arrondissement de la Ville de Montréal.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.