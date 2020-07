Orages: des milliers de clients d’Hydro-Québec privés d’électricité

Des milliers de clients d’Hydro-Québec dans la province se sont réveillés dans le noir ce matin alors que des orages ont causé des pannes d’électricité dans plusieurs régions, incluant Montréal.

À 9h30, vendredi matin, plus de 7500 ménages manquent toujours de courant. Lanaudière est la région la plus touchée avec plus de 2300 clients d’Hydro-Québec plongés dans le noir. On en comptait 1176 en Estrie et près de 1500 en Outaouais. Dans les Laurentides, toutefois, la situation se résorbe rapidement. D’environ 1200 ménages sans électricité vers 8h30, on en comptait environ 450 une heure plus tard dans cette région.

À Montréal, environ 480 ménages manquent toujours de courant. Les résidents concernés demeurent notamment dans Ville-Marie, le Plateau-Mont-Royal, Outremont et l’arrondissement de Saint-Laurent. Hydro-Québec rapporte aussi quelques pannes dans Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension ainsi que dans Pointe-aux-Trembles et dans Anjou, entre autres.

La situation semble toutefois se résorber rapidement alors qu’un peu plus tôt ce matin, on comptait près de 11 000 ménages sans électricité dans la province. À Montréal, la plupart des pannes devraient être corrigées cet avant-midi.

Ces pannes d’électricité ont été causées par des orages, parfois violents, qui ont balayé plusieurs régions de la province.