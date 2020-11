Des îlots de protection à l’angle Saint-Joseph et Hutchison

Des îlots de protection aux couleurs pastel ont été installés récemment à l’angle du boulevard Saint-Joseph Ouest et de la rue Hutchison.

Cette intersection est jugée dangereuse par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Les îlots ont été conçus au départ pour les rues partagées du Mile End, plus précisément celles de Saint-Viateur et de Fairmount. Ces bacs permettaient de ralentir la circulation, explique Stéphanie Henry, cofondatrice de Castor et Pollux, une agence de paysage et design urbain, à l’origine du mobilier urbain.

Puisqu’ils ont été retirés de ces rues cet automne, c’est à l’initiative de l’arrondissement que les îlots ont été déplacés au coin de Saint-Joseph et Hutchison.

Une voie sur ce tronçon du boulevard Saint-Joseph a d’ailleurs été retranchée plus tôt cet été puisque «des problématiques de sécurité et de vitesse ont été soulevées […] par de nombreuses requêtes de citoyens dans les dernières années», selon des documents décisionnels approuvés lors d’une séance du conseil d’arrondissement en juin dernier.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’avait pas fourni de données précises sur le nombre d’accidents impliquant des cyclistes ou des piétons à cette intersection lors de cette annonce, mais rappelons qu’un enfant de 3 ans a été gravement blessé à cet endroit le 6 décembre 2019.

Ce dernier avait été heurté par un VUS après être tombé de sa poussette, lorsque son père avait fait une manœuvre pour éviter le véhicule.

Transitoire

«Il s’agit d’une intervention à court terme pour sécuriser l’intersection en créant un effet d’apaisement. La construction de saillies demande des études plus poussées et des travaux de génie civil», selon le chargé de communication du Plateau-Mont-Royal, Michel Tanguay.

L’arrondissement confirme également que les îlots de protection resteront sur place pendant l’hiver : «Des tiges ont été installées dans certains bacs pour les rendre visibles lors des opérations de déneigement».

L’agence Castor et Pollux a été fondée en 2015 et a participé au développement de plusieurs lieux depuis, comme la place des Fleurs-de-Macadam sur l’Avenue Mont-Royal et les Terrasses Roy.