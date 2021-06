Des parcs pour se détendre et s’activer sur Le Plateau

Le Plateau-Mont-Royal compte une panoplie de parcs qui se déclinent en aires de jeux, places publiques, piscines, espaces de détente et jeux d’eau. Il y a des options pour tout le monde, des enfants et familles aux adolescents, jeunes adultes et aînés.

La Fontaine, l’incontournable

Si certains parcs sont plus propices à une activité en particulier, d’autres en rendent possibles une multitude. C’est le cas du parc La Fontaine, un véritable incontournable de l’arrondissement, mais aussi de Montréal. Bordé par les rues Sherbrooke et Rachel, ainsi que les avenues Papineau et Parc-La Fontaine, ce grand espace vert est idéal pour les groupes d’amis souhaitant se réunir pour un pique-nique accompagné de quelques boissons alcoolisées, ou pas.

De nombreux bancs et tables de pique-niques y sont installés. Des musiciens et humoristes, amateurs et professionnels, y performent souvent en plein air. Un théâtre extérieur se trouve d’ailleurs dans le parc, mais il est en rénovation à l’heure actuelle. Des danseurs s’y produisent aussi. Asha Jibril apprécie énormément l’endroit pour cet aspect culturel.

Les amateurs de tennis et de pétanque peuvent se rendre sur place pour pratiquer leur sport de préférence. L’hiver, une grande patinoire est accessible à tous.

Les étangs sont très jolis à contempler, surtout pour ceux qui aiment se poser au bord de l’eau ou se promener sur le pont entre les bassins.

Le parc La Fontaine est idéal pour de nombreuses activités. Ses sentiers sont notamment utilisés par les cyclistes et les coureurs. Il est toutefois très achalandé la majorité du temps. Il n’est donc pas idéal pour les gens qui veulent simplement se détendre ou encore lire un livre dans le silence.

Il s’agit du meilleur parc pour les citoyens cherchant à se faire bronzer, selon Catherine Boucher. «Il y a beaucoup d’espace plein soleil pour y étendre sa couverture», explique la commerçante.

Plus de choix

Le parc Sir-Wilfrid-Laurier est quant à lui doté d’une piscine extérieure. De plus, un gymnase extérieur y est installé. Cet endroit est donc très intéressant pour les gens actifs.

Mme Boucher aime s’y rendre pour un pique-nique en raison des vastes étendues de gazon. De plus, les grands arbres matures offrent beaucoup d’ombre.

Le parc Baldwin, situé à l’est du Plateau, est très fréquenté par les familles. Il est muni d’un parc à chiens et d’un terrain de soccer. Toutefois, la piscine sera fermée tout l’été en raison de travaux.

Le parc Jeanne-Mance est aussi bien populaire. Avec son parc à chiens, ses terrains de soccer et de baseball, il attire les personnes qui veulent bouger. Il est entouré de pistes pour les cyclistes, piétons et coureurs.

Louise Lecavalier aime visiter ce parc. Elle dit y trouver confort. La danseuse et chorégraphe fréquente néanmoins principalement des petits parcs avec peu de foule. Elle considère ces lieux comme des secrets bien gardés.

Le parc Saint-Viateur est le coup de cœur de Samuel Albert. Il aime y patiner l’hiver. L’été, il s’y rend pour profiter des aires de détente. «C’est un beau petit parc. C’est plutôt tranquille», confie le bibliothécaire.

Le parc Albert-Saint-Martin est parfait pour les familles avec ses modules de jeu pour enfants, souligne Marie-Josée Hudon. Plusieurs jouets et accessoires pour les petits y sont disponibles. «Il y a beaucoup de jeunes familles qui se rassemblent dans ce parc et qui créent une mini société», partage-t-elle.

Le lieu est aussi privilégié pour la détente.

Les belvédères du parc Mont-Royal

Le parc du Mont-Royal est impressionnant et est à voir pour plusieurs raisons. L’espace vert fait 234 mètres de haut. Le lac aux Castor est très grand et les visiteurs aiment s’installer autour de celui-ci.

Au pied de la montagne, on trouve un monument rendant hommage à Sir George-Étienne-Cartier.

Il est possible de se rendre au haut de la montagne de différentes façons (à pied, en vélo, en autobus, en moto ou en voiture) afin de se rendre à l’un des quatre belvédères, soit le Kondiaronk, le Camillien-Houde, le Summit Circle et celui d’Outremont.

Chaque belvédère offre une vue unique et magnifique sur la ville et ses gratte-ciels. Ces endroits sont très populaires auprès des touristes.

Par ailleurs, le coup de cœur de Mme Jibril reste le carré Saint-Louis. Situé tout près de la station de métro Sherbrooke, le lieu est très relaxant, selon ses dires. Avec un monument, une magnifique fontaine, un hamac et plusieurs bancs de parc, l’espace est parfait pour lire un livre ou se détendre, suggère la Montréalaise.

«J’adore me rendre au carré Saint-Louis pour y boire un café tôt le matin. L’endroit est magnifique en toute saison», indique-t-elle.