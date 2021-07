2 M$ pour le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent

Le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent fera peau neuve cet été. L’arrondissement a octroyé un contrat de 2,2 M$ pour des travaux de verdissement, l’installation de mobilier et l’ajout d’une nouvelle aire de jeux.

Le plan d’aménagement final est le résultat de nombreuses consultations citoyennes, qui se sont tenues virtuellement, pandémie oblige, explique la conseillère d’arrondissement pour le district De Lorimier, Josefina Blanco.

«Le réaménagement de ce parc était un engagement de notre administration. On a commencé les consultations avant la pandémie. Par la suite, on a dû s’adapter et trouver un moyen pour continuer le processus tout en impliquant nos partenaires et les citoyens», explique-t-elle.

Cet espace public est fréquenté par une multitude de personnes, dont des enfants, des familles, des adolescents et des personnes aînés, mais aussi des personnes vulnérables ou en situation d’itinérance, ajoute-t-elle.

Selon Mme Blanco, il était important d’aller chercher les opinions de toute cette clientèle diversifiée qui coexiste dans le parc.

L’arrondissement a mené quatre sondages thématiques en ligne au cours de la dernière année. Par la suite, une présentation virtuelle de la proposition de l’aménagement du parc a été faite au public. Les élus en ont alors profité pour recueillir les avis et commentaires des citoyens une dernière fois.

Ajouts et modification

La grande table réfectoire sera modifiée et améliorée à la demande de plusieurs des habitués du parc. Une section pour les équipements d’entraînement extérieur ainsi qu’une table de ping-pong seront installées. Douze arbres fruitiers seront plantés entre l’aréna et le nouvel air de jeu d’eau. L’ajout de nouveau mobilier comprenant des bancs, des tables à pique-nique et une fontaine à boire sera fait. Un éclairage fonctionnel et d’ambiance sera également instauré.

L’ancien stationnement de l’aréna Mont-Royal sera retiré. Cela permettra d’accroître les différentes zones végétalisées. De plus, un sentier principal en pavé de béton traversera le parc au complet. Il constituera un parcours sécuritaire pour les piétons entre l’école secondaire du quartier et l’avenue Mont-Royal.

Certains citoyens avaient demandé un meilleur accès à des toilettes, mais il y a en a déjà à l’intérieur de l’aréna, précise Mme Blanco. Les gens ne sont peut-être pas tous au courant, soutient-elle.

Les travaux débuteront pendant le mois de juillet pour se terminer en automne, approximativement au mois de novembre. L’inauguration du nouvel aménagement se fera au printemps 2022. Le parc sera fermé jusqu’à la levée des chantiers. Le contrat a été accord à l’Entrepreneur NMP Golf Construction.