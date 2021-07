Des ateliers d’agriculture urbaine gratuits sur l’avenue du Mont-Royal

L’avenue du Mont-Royal est piétonnisée jusqu’en septembre. Pour apporter encore plus de vie à la rue au cours de prochaines semaines, Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises, offrira des ateliers d’agriculture urbaine gratuits chaque samedi jusqu’au 14 août.

Les huit ateliers du programme estival se tiendront au Jardin nourricier, situé entre les rues Garnier et Fabre. Celui-ci fait partie des sept installations-jardins présentes sur la rue piétonne, qui s’inscrivent dans la thématique de l’avenue proposée par la Société de développement commercial (SDC) de l’avenue du Mont-Royal. Tous les projets retenus sont des créations de collectifs et tandems d’artistes de design et d’architecture.

Le Jardin nourricier est une création de Biovercité et est présenté par la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal. Le projet inclut un volet médiation.

Les ateliers

Pour chacun des ateliers, les places sont limitées. Il est donc obligatoire de s’inscrire pour y participer. Différents sujets y seront couverts, dont la découverte de la flore sauvage du Plateau, l’initiation à l’agriculture urbaine, la permaculture, le compagnonnage végétal et les plantes médicinales au jardin.

Le 17 juillet, Ça pousse! présentera l’atelier Agriculture 101 de 10h30 à 11h30. Les bases du jardinage y seront révisées. Les besoins des plantes, les problèmes fréquents chez les plantes potagères et l’entretien de son jardin pour prévenir les maladies, insectes ravageurs et désordres physiologiques seront abordés. De plus, la nécessité de bien comprendre et accomplir les différentes tâches au jardin sera traitée.

Le 24 juillet, de 10h30 à 11h30, la Maison d’Aurore offrira Rendre mes plantes en pot heureuses. Les bases de la culture hors-sol seront partagées.

Le 31 juillet, de 10h30 à 11h30, Christelle Fournier Permaculture expliquera le fonctionnement du compagnonnage végétal dans son atelier Permaculture et compagnonnage.

Le 7 août, de 13h à 14h, l’herboriste Marie-Josée Vivier donnera un atelier d’Intro à l’herboristerie urbaine.

Le 14 août, de 10h30 à 11h30, Miel Montréal présentera Pollinisateurs et plantes: Une histoire d’amour. Les participants découvriront les espèces les plus communes de pollinisateurs et des plantes mellifères, leur rôle irremplaçable dans les écosystèmes ainsi que des solutions pour les protéger.

Dans la dernière semaine du mois d’août, deux ateliers supplémentaires auront lieu, soit Récolter et conserver ses semences par La Radicule, semences bio et Cueillette sauvage sur le Plateau par Le comité fruits défendus. Plus de détails concernant ces activités seront dévoilés ultérieurement.