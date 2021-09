Des milliers de personnes réunies pour la Marche pour la justice climatique

Des milliers de personnes se sont réunies au pied du monument Georges-Étienne-Cartier pour participer à la Manifestation mondiale pour la justice climatique vendredi le 24 septembre. Organisée par The Racial Justice Collective, Solidarité sans frontière, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) et Pour le futur Mtl, la marche revendique notamment une «réelle justice sociale et climatique».

«Pourquoi on ne serait pas ici, s’exclame Emmy, 53 ans, lorsqu’on lui demande pourquoi elle participe à l’événement. Les enjeux environnementaux sont très importants et il n’y a pas assez d’actions au provincial et au fédéral.»

«Je suis ici pour supporter les jeunes. Je veux qu’ils puissent avoir le meilleur futur possible», ajoute Laurel, 76 ans, qui accompagne Emmy.

Geneviève est étudiante en environnement à l’UQAM. Malgré que ses amis lui aient fait faux bond en raison de leur travail, elle est tout de même venue seule à la manifestation. «J’étudie là-dedans, donc c’est sûr que ça compte pour moi. On ressent vraiment l’urgence climatique», explique-t-elle.

Dans des allocutions, le greenwashing politique a été critiqué et les politiciens peu respectueux des normes environnementales ont été invités à quitter la manifestation.

Organisée dans le respect des règles sanitaires, la manifestation pourrait réunir entre 20 000 et 25 000 personnes, selon le porte-parole de l’événement pour la CEVES, Lucas Salas.

Plus de détails à venir…