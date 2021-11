Des locaux gratuits pour des organismes œuvrant au développement social

Dans le cadre du Plan d’action en développement social 2019-2021, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal offre des locaux gratuits pour des organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrant dans les domaines du développement social et de l’aide à la personne.

Les OBNL intéressés ont jusqu’au 21 janvier 2022 pour soumettre leur candidature. Les locaux se situent dans le Centre du Plateau et l’emménagement se fera le 4 juillet. Les OBNL pourront occuper les locaux jusqu’en 2025, avec possibilité de renouvellement.

L’arrondissement est à la recherche d’OBNL agissant sur le territoire du Plateau-Mont-Royal tels que des OBNL qui contribuent à l’aide et à la distribution alimentaire. L’arrondissement portera un intérêt particulier aux OBNL qui soutiennent les personnes en difficulté. Il mettra aussi de l’avant ceux qui contribuent à la persévérance et à la réussite scolaire.

Les OBNL dont les activités et services ont une vocation commerciale ne seront pas retenus pour bénéficier des locaux gratuits.