Des remorques à vélo pour économiser en roulant «vert»

Suzanne et Paul, ce sont les noms des deux premières remorques à vélo de LocoMotion Plateau. Le projet pilote a été lancé le 20 mars au Centre du Plateau. L’ambition de l’organisme «est d’offrir de nouvelles options de déplacement aux résidents du Plateau Mont-Royal», explique Claudine Sauvadet, gestionnaire de projets chez Desjardins et membre de LocoMotion.

Suzanne et Paul seront bientôt rejointes par Dorice, Octave «et bien d’autres remorques et vélos-cargos qui s’ajouteront à la flotte existante», ajoute l’organisme dans un communiqué.

Ces moyens de transport peuvent avoir plusieurs usages: magasinage, transport des enfants, déménagement… «Cette proposition arrive à point nommé face à la hausse du coût de la vie», vante l’organisme.

Surtout, elle permet de passer à la mobilité active et de réduire son empreinte environnementale.

Un projet engagé

LocoMotion Plateau veut aller plus loin que l’usage de remorques et vélo-cargos. L’initiative citoyenne veut aussi encourager le partage d’automobiles entre voisins. Un nouveau projet qui devrait voir le jour dans les prochains mois.

L’initiative citoyenne a d’ailleurs reçu une aide financière de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal et de la Caisse d’économie solidaire. Mais elle est surtout le fruit de l’engagement de ses membres.

La plupart de cette poignée de citoyens fait également partie d’autres «organisations œuvrant dans la mobilité active et le renforcement des liens sociaux». Parmi elles: Cyclistes Solidaires, À nous le Plateau!, l’Association des piétons et cyclistes du Plateau Mont-Royal et la Coalition Mobilité active Montréal.

Les citoyens intéressés peuvent déjà réserver une remorque sur la plateforme Locomotion.app.