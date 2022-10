L’année parfaite de Thaïs

Si ce n’était pas le nom de son premier album complet qui sort aujourd’hui, «tout est parfait» pourrait être la description de l’année de Thaïs. Démonstration!

Un EP au printemps, un deuxième début septembre, des concerts passés et à venir à Paris et au Québec, premières parties de Béatrice Martin alias Cœur de Pirate et un premier album, la liste est longue! «C’est fou! J’ai beaucoup de chance de pouvoir diffuser ma musique, voyager, jouer devant autant de gens et de publics différents», se réjouit Thaïs.

Lorsqu’on la rencontre dans les nouveaux locaux de Bravo Musique, avec qui elle a signé en 2021, Thaïs nous confie que Tout est parfait a été le premier album enregistré dans le studio. «C’était encore en travaux quand j’ai enregistré l’album, on a dû collaborer avec le bruit», plaisante-t-elle.

Un enregistrement un peu bruyant pour un album pop où s’entremêlent mélancolie, nostalgie et danse. «C’est un peu la contradiction de se dire que tout est lisse et parfait, mais en fait il y a toujours un côté qui l’est un peu moins. Quand on a envie de danser, on est peut-être un peu mélancolique aussi, c’est quelque chose qui me fait toujours un peu rire et que j’aime explorer. L’ironie est d’ailleurs dans le titre!», explique Thaïs.

Tout est parfait, c’est un peu le miroir de l’artiste née sous le signe des Gémeaux à Paris en 1995, mais ayant vécu toute sa vie à Montréal. «C’est un album qui me caractérise bien, même en tant que personne. Je peux autant être excitée de quelque chose que je peux m’effondrer. Mais c’est un album sur lequel on danse aussi!», nous rassure Thaïs.

Thaïs. Photo: Gracieuseté, Jean Philippe Sansfaçon

Issue d’un parcours classique, la jeune artiste se définit aujourd’hui «comme une classique dans la pop»,après avoir longtemps été «la rebelle dans le classique». Thaïs a d’abord entrepris des études en art avant de tout arrêter pour se lancer dans la musique. «Je postais déjà des musiques sur SoundCloud. Je les ai rassemblées et publiées sur Bandcamp», indique-t-elle. D’une rencontre avec une maison d’édition indépendante naît son premier EP, Paradis artificiels, en 2020.

Remarquée par Bravo Musique, l’artiste signe un an plus tard avec la maison de disques. La parution de l’album a été parfaitement préparée par celle de deux EP plus tôt dans l’année, Tout est parfait, acte un et Tout est parfait, acte deux. «J’aime ça étirer la sauce! Je veux qu’il y ait une histoire qui résonne avec le moment où je sors les chansons. L’acte un résonnait avec le printemps, l’acte deux encore plus avec l’automne, une histoire est racontée à travers ça. Les deux parties se suivent très bien.» On vous l’a dit, tout est parfait!