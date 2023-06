Incendie majeur sur l’avenue Laurier près de Saint-Urbain

Les pompiers combattent présentement les flammes, alors qu’un incendie fait rage sur l’avenue Laurier, près de la rue Saint-Urbain, dans le Plateau-Mont-Royal.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a sonné rapidement la cinquième alarme en raison de la chaleur accablante. C’est-à-dire qu’au moins 150 pompiers ont été dépêchés sur les lieux. En étant le plus de soldats possible, cela leur permet de s’épuiser moins rapidement. D’ailleurs, différentes zones fraîcheurs, diffusant de la bruine, ont été installées pour soulager les pompiers.

Selon le chef de section du SIM, Robert Rousseau, il n’y a pas de blessé. «Tout le monde a été évacué. Pour l’instant, on ne craint pas pour la santé ou la sécurité des gens», a-t-il précisé. Impossible à cette heure-ci de déterminer combien de personnes ont été évacuées.

Le SIM a reçu un appel vers 8h40 ce matin pour de la fumée qui s’échappait du toit d’un bâtiment résidentiel et commercial de trois étages situé sur la rue Laurier Ouest, entre les rues de l’Esplanade et Saint-Urbain. Le brasier aurait pris naissance sur un balcon du troisième étage à l’arrière du bâtiment et s’est propagé rapidement dans l’entretoit, indique M. Rousseau. Ce sera aux enquêteurs de déterminer la cause exacte de l’incendie.

Feu de bâtiment – Intersection rue Saint-Urbain/ avenue Laurier – Cinquième alarme – Coupure de courant possible. Merci d'éviter le secteur. pic.twitter.com/nF4mxaLT39 — Sécurité incendieMTL (@MTL_SIM) June 1, 2023

Le SIM demande d’éviter le secteur. Des coupures de courant sont possibles.

EN COURS Montréal : Incendie sur l’avenue Laurier près de Saint-Urbain. #rcmtl pic.twitter.com/lwVEZvJffO — Simon-Marc Charron (@SMCharronRC) June 1, 2023