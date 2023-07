Une nouvelle maison de chambre sur le Plateau Mont-Royal

Une nouvelle maison de chambre prête à loger des personnes avec des besoins particuliers en santé mentale voit le jour sur le Plateau Mont-Royal.

La Maison Rachel Frontenac, nommée ainsi puisqu’elle est située aux coins de ces deux rues, pourra loger jusqu’à 28 personnes vulnérables, comme des femmes et des enfants fuyant des situations de violence, des personnes en situation d’itinérance, ou des personnes handicapées. Les locataires n’auront qu’à payer 25% de leur revenu pour se loger, bénéficiant d’un supplément au loyer.

L’OSBL Habitation Montréal, qui chapeaute le projet, mettra à la disposition des locataires des ressources de soutien communautaire. Notamment, deux intervenants seront présents plus de dix heures par jour.

Des maisons comme la Maison Rachel permettent aux plus vulnérables d’entre nous de retrouver la stabilité d’un logement là où, pour plusieurs, l’alternative serait un refuge ou un campement […]. C’est un outil pour conserver toute sa dignité, au milieu d’une crise du logement qui s’abat avec violence sur les plus fragiles. Claire Garnier, secrétaire du conseil d’administration d’Habitation Montréal, Claire Garnier

Les 28 chambres individuelles sont meublées, et des salles de bains, ainsi que des cuisines communes se trouvent à chaque étage. Une salle communautaire a également été aménagée pour organiser des activités.

«Nous savons combien les besoins en matière de logements abordables et sociaux sont criants à Montréal, comme partout au Québec», a affirmé le responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, par voie de communiqué. «L’heure est à l’action et nous sommes plus déterminés que jamais à trouver des solutions afin de protéger véritablement l’abordabilité de notre ville, et c’est en collaborant tous ensemble que nous allons y arriver.»

Au total, la Maison Rachel Frontenac a nécessité un investissement de 5,4 M$. De cette somme, 2,7 M$ proviennent du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Canada et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont chacun contribué à la hauteur de près de 0,83 M$. La Caisse d’économie solidaire Desjardins de Montréal accordera également 1 M$ en prêt hypothécaire.