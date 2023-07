Trois nouveaux immeubles à logements sur le Plateau

Trois projets d’immeubles à logements seront construits dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les trois projets ont été votés lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement.

Le premier projet sera situé au 4801, rue Saint-Denis. Sur quatre étages, le bâtiment comprendra «29 logements et un commerce de coin», peut-on lire dans l’ordre du jour de la séance du conseil du 4 juillet dernier.

Les plans du deuxième projet ont été adoptés lors de la séance. Il s’agit d’un projet mixte de trois étages, en plus d’un sous-sol, qui inclut trois logements et un rez-de-chaussée commercial. Il sera situé au 4747, rue De La Roche et au 1214-16, rue Gilford.

Le troisième immeuble sera aussi mixte. Avec trois étages et un sous-sol, il proposera trois logements situés au 4739-4743, rue De La Roche. Les plans ont aussi été approuvés lors de la séance du conseil.

Les dates prévues de construction des projets n’ont pas été annoncées.