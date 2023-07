Une nouvelle murale dans Sainte-Geneviève

Dès septembre, les Génovéfains et Génovéfaines pourront admirer une murale extérieure sur le bâtiment situé au 15 795 Gouin Ouest, où se trouvent les bureaux d’Accès Montréal du quartier. Une entente a été conclue avec l’OBNL MU, spécialisé en art urbain, pour réaliser le projet.

Le même organisme est derrière la réalisation des murales en hommage à Yannick Nézet-Séguin, Ève Circé-Côté et aux Ballets jazz de Montréal. Plus récemment, l’organisme a encadré la production d’une murale en hommage au bédéiste Michel Rabagliati et a enjolivé, avec 12 murales donnant lieu à une exposition permanente, les murs de la place Dupuis.

Pour sélectionner l’œuvre finale, un comité conseiller sera formé. Le coût total du projet est estimé à 38 000$, dont 25 000$ sont financés par la Ville-centre et 13 000$ par l’Arrondissement.