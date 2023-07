Un nouveau piano public au parc de l’Anse-aux-Rivard

Situé sur le boulevard Gouin, en bordure de la rivière des Prairies, le parc de l’Anse-aux-Rivard, dans l’arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, est depuis peu doté d’un piano public, à la suite d’un don fait par une citoyenne.

L’Arrondissement a inauguré le nouveau piano public du parc de l’Anse-aux-Rivard le 12 juillet dernier. Dans une publication Facebook, la conseillère d’arrondissement du district de Sainte-Geneviève, Suzanne Marceau précise que c’est Odette Maltais, une résidente de Pierrefonds, qui a fait le don du nouveau piano public.

«WoW ! Je suis vraiment touchée. Je suis contente que mon piano permet à des artistes de jouer et de profiter de cette si belle place», a commenté Odette Maltais sur la publication Facebook.

«Les pianos publics participent à la vie de quartier et, joliment décorés, vous invitent à venir jouer vos airs préférés pendant l’été que vous soyez un pianiste en herbe ou de grand talent. Qui plus est, nous avons la grande opportunité dans l’arrondissement que celui-ci se retrouve dans le parc de l’Anse-aux-Rivard, l’un des plus bels espaces verts à Montréal», indique l’Arrondissement dans un communiqué.

Rappelons qu’en mars, l’Arrondissement avait lancé un concours afin de «relooker» le piano du parc situé sur le boulevard Gouin. Les résidents avaient été invités de proposer un croquis qui serait reproduit sur le nouveau piano. C’est finalement le croquis de Neda Zanjanian, qui a été choisi gagnant dans le cadre du concours Décorez votre piano public ! La jeune artiste a par la suite elle-même reproduit son œuvre sur le piano.