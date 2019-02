Viaduc rue Notre-Dame Est : dépôt de la pétition à Ottawa

La députée du Nouveau Parti Démocratique (NPD) qui représente la circonscription d’Hochalaga, Marjolaine Boutin-Sweet, a déposé hier une pétition demandant au ministre des Transports ainsi qu’aux autorités portuaires de communiquer les différentes options d’accès routier entre le port de Montréal et la rue Notre-Dame Est afin de les soumettre à l’examen public.

Plus de 1500 signatures ont été recueillies dans cette pétition qui interpelle le ministre des Transports ainsi que le port de Montréal. Marjolaine Boutin-Sweet s’est impliquée dans le dossier en octobre, afin de représenter les citoyens et d’agir à titre de porte-parole au fédéral, qui gère le port de Montréal.

«Mon travail est de représenter les citoyens», a déclaré Mme Boutin-Sweet. Ceux-ci sont d’accord avec le principe d’alléger le trafic routier sur la rue Notre-Dame, mais inquiets des nuisances possibles avec le flot de camions qui y transitent quotidiennement, explique-t-elle.

«Les citoyens aimeraient que d’autres options soient considérées pour qu’on puisse avoir la meilleure solution possible. Une fois que le viaduc sera construit, on n’aura pas de deuxième chance.» — Marjolaine Boutin-Sweet, députée fédérale d’Hochelaga

Le projet de viaduc de la rue Notre-Dame Est du port de Montréal a comme objectif de faciliter l’accès des camions au terminal portuaire, en créant un lien avec l’autoroute. Cependant, le transit proposé est à moins de 100 mètres d’un quartier résidentiel, du Centre de soins prolongés Grace Dart et d’une coopérative d’habitation.

La députée fédérale souhaite que «les citoyens se sentent écoutés» et que tous les acteurs impliqués trouvent «une solution qui sera la meilleure pour tout le monde». Une partie de cet exercice sera effectuée lors de la consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) en mars et en avril.

Mobilisation citoyenne

Les résidents Paule Dufour et Luc Gallant sont impliqués dans le mouvement Mobilisation 6600 et ont fait du porte à porte afin d’accumuler des signatures pour la pétition. Avec un peu plus de 3500 camions qui circulent chaque jour dans le secteur, ils craignent l’accumulation de nuisances. Au-delà du bruit et de la poussière, l’arrivée d’un tramway promis par le gouvernement caquiste fait aussi parti du changement de paysage à considérer.

«On n’est pas contre le viaduc, sauf qu’on trouve que l’emplacement choisi ne répond pas aux attentes de gestion des nuisances», considère M. Gallant. Le couple souhaite un développement à dimension humaine et aimerait que des espaces verts soient conservés pour servir de zone tampon, comme le boisé Vimont.

L’administration du port de Montréal (APM) a ralenti ses prévisions de travaux, qui étaient prévus pour ce printemps. Reportés à 2020, l’APM va profiter de la séance d’information de l’OCPM pour présenter les autres scénarios qui ont été envisagés, sans être retenus. Elle met de l’avant ses deux objectifs, soit de désengorger le secteur local de la rue Notre-Dame Est et de permettre une meilleure fluidité des camions.

«Nous devons tenir compte du cadre bâti», explique l’APM, qui a un budget d’un peu plus de 20 M$ pour son projet de viaduc. Certains terrains entre le terminal et le chemin de fer sont privés, ce qui gêne ses possibilités d’actions dans le secteur. Par exemple, les immenses réservoirs de la compagnie Vopak, qui sont situés le long de la rue Notre-Dame, entre le port, le boulevard Viau et la rue Dickson.

Quant aux nuisances, tant sonore que l’impact de la poussière, l’APM a commandé des études pour évaluer les effets sur l’environnement. Ils souhaitent tenir compte des impacts planifiés et s’ajuster aux impacts réels, mais les résultats ne seront pas sortis lors de la séance d’information de l’OCPM. Ils s’engagent cependant à les communiquer dès que ce sera prêt, et «travaillent fort» pour que ce soit le plus tôt possible.