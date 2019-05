Des limites de vitesse réduites sur deux boulevards d’Anjou

La vitesse maximale permise pour les automobilistes sera diminuée à 40km/h sur certaines sections des boulevards Châteauneuf et Joseph-Renaud, dans l’arrondissement d’Anjou.

La mesure concerne le tronçon du boulevard de Châteauneuf compris entre les boulevards Louis-H.-La Fontaine Est et Roi-René.

« Nous invitons les citoyens à surveiller les nouveaux panneaux, a déclaré Tommy Demets, chef de divisions des communications à l’Arrondissement. Il se pourrait qu’ils soient installés cette semaine. »

La section du boulevard Joseph-Renaud située entre les boulevards Wilfrid-Pelletier et de Châteauneuf est également visée. Il y sera de plus dorénavant permis de stationner de part et d’autre du terre-plein central, sauf à douze mètres des intersections.

Le stationnement sera également autorisé le long du terre-plein du boulevard de Châteauneuf, entre les avenues Goncourt et de la Loire, avec quelques exceptions. Il demeurera notamment interdit de garer sa voiture sur une longueur de douze mètres le long du mail central.

Le stationnement sera toutefois prohibé en tout temps sur 21 mètres, sauf pour les véhicules d’urgence, sur le côté sud du boulevard Wilfrid-Pelletier, à l’ouest du poste de quartier 46.

Plusieurs modifications de signalisation

À la suite des recommandations du comité de circulation, les élus ont approuvé, lors du conseil d’arrondissement extraordinaire du 16 mai dernier, plusieurs modifications à la signalisation à différents endroits de l’arrondissement.

Un panneau présignal de 50 mètres sera entre autres ajouté à l’ensemble des traverses piétonnes existantes de l’arrondissement.

Les arrêts seront de plus interdits sur les dix mètres précédant et les cinq mètres suivant la traverse piétonne située sur la section de la rue Jarry Est comprise entre l’avenue André-Laurendeau et le boulevard Louis-H.-La Fontaine Est.

Les panneaux interdisant le stationnement sur le boulevard de Châteauneuf, à l’est de l’avenue Mousseau, laisseront de leur côté place à des panneaux interdisant complètement les arrêts.

Des bollards feront leur apparition sur la rue Des Ormeaux, entre les avenues Chaumont et Georges dans une première phase et, dans une deuxième phase, sur l’ensemble des sections comprises entre les avenues Chaumont et de Châteauneuf. Ils seront installés à tous les 35 mètres sur les lignes axiales devant les écoles et à tous les 70 mètres partout ailleurs avec un dégagement de 25 mètres à chaque intersection.

Pour la liste exhaustive des différentes mesures adoptées, consulter l’avis de l’Arrondissement à l’adresse http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav27115.pdf