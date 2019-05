C’est parti pour la revitalisation de l’Avenue de Chaumont

La première phase des travaux de revitalisation de l’Avenue de Chaumont, à Anjou, débuteront sous peu entre le boulevard Roi-René et l’avenue Des Ormeaux.

L’arrondissement prévoit un réaménagement complet de l’avenue, un projet de longue haleine qui nécessitera des investissements de plusieurs millions de dollars, provenant à la fois de l’arrondissement, de la ville-centre, et de partenaires gouvernementaux ou économiques.

Dès cet été, on procédera au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égout, ainsi que des trottoirs existants par de nouveaux trottoirs en béton plus larges et une bordure en granit.

La chaussée sera reconstruite, et les intersections seront rehaussées par un pavé de béton afin de sécuriser les traverses pour piétons.

Des opérations de verdissement sont également prévues, tout comme l’ajout de mobilier urbain et d’éclairage d’ambiance.

L’arrondissement prévoit de plus optimiser le stationnement sur rue et le prolonger jusqu’à l’Avenue Guy.

« Nous procéderons cette année à la section entre le boulevard Roi-René et l’avenue Des Ormeaux, confirme le chef de division des relations avec les citoyens et des communications Tommy Demets. L’an prochain, nous procéderons à la phase II, qui touchera le tronçon entre les avenues Des Ormeaux et Rhéaume. »

Une nouvelle identité

L’ambitieux projet prévoit également l’aménagement d’une place publique, une réorganisation du stationnement et un rehaussement de la qualité architecturale des bâtiments et façades de l’avenue.

Davantage de détails seront connus prochainement. Le bureau de projet créé par l’arrondissement travaille actuellement à produire les plans d’aménagement du projet. Une modification du Plan d’urbanisme et des règlements a d’ailleurs été entamée l’an dernier afin de pouvoir appliquer la vision voulue.

Les citoyens sont conviés à une séance d’information sur le projet, le mardi 4 juin prochain, à 18h30, à la mairie de l’arrondissement, au 7701 Boulevard Louis-H. La Fontaine. Le Flambeau de l’Est y sera pour vous ramener toute l’information.