Installation gratuite de pommes de douche à débit réduit à Mercier-Est

Des pommes de douche à débit réduit seront gratuitement distribuées et installées chez les résidents Mercier-Est au cours de l’été. La mesure devrait permettre une économie d’eau potable de 20 000 litres par personne par an, ce qui correspond à 100 millions de litres, l’équivalent de 50 piscines olympiques, pour l’ensemble du territoire de Mercier-Est.

Les citoyens dont la résidence est située entre les rues Sherbrooke, Curratteau, Bellerive et l’avenue George V sont admissibles au projet-pilote As-tu ta pomme de douche?

D’ici le 23 août, les membres de la Patrouille bleue sillonneront le secteur afin d’offrir aux occupants 5000 pommes de douche Water Sense, qui réduit la consommation d’eau à 5,7 litres par minute, une économie d’environ 40% par rapport aux dispositifs conventionnels.

« Nous allons profiter de l’installation des pommes pour proposer aux citoyens de récolter des données sur les fuites et le débit des différents appareils sur place et de participer à des programmes volontaires de compteur d’eau, ajoute Simon Octeau, directeur général du Regroupement des éco-quartiers (REQ). Cette collecte nous permettra de faire des actions plus ciblées par la suite. »

Les ménages à revenus modestes ciblés

Des économies d’énergie seront également engendrées, qui se traduiront par une réduction moyenne de la facture d’électricité de 60$ par année pour un ménage de deux personnes.

« Mercier-Est a été choisi, car on y rejoint beaucoup de ménages à faible revenu, explique Suzie Miron, conseillère du district de Tétreaultville, associée à l’eau et aux infrastructures à la Ville de Montréal. De plus, la zone au sud de Sherbrooke et à l’est de la 25 est un secteur de régulation de pression, où sont déjà installés différents outils qui aideront à mesurer plus précisément les résultats. »

Le projet, mené par la Patrouille bleue et le REQ, est réalisé avec la collaboration de la Ville de Montréal, l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Hydro-Québec, et vise à rejoindre 30% des 15 500 ménages de Mercier-Est.

L’initiative pourrait être étendue à l’ensemble de l’arrondissement en 2020, avec la distribution et l’installation de 5000 pommes de douche supplémentaires. Les équipes de la Patrouille bleue ont déjà commencé à cogner aux portes, et l’accueil est « très bon », selon M. Octeau.

Selon Anita Travieso, chef Développement marchés existants et Expertise énergétique à Hydro-Québec, le Québécois est l’un des plus grands consommateurs d’eau au monde, et consomme en moyenne 30% de plus du précieux liquide que les résidents des autres provinces canadiennes.

Les citoyens intéressés peuvent également prendre rendez-vous par téléphone, au 438-499-4406, ou via le site internet https://www.eco-quartiers.org/as-tu-ta-pomme-douche