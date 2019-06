La saison des travaux est en cours

Rattrapage oblige, les travaux routiers se multiplieront encore cet été sur les réseaux local et artériel de l’arrondissement. La saison des cônes orange est déjà amorcée dans Mercier et pourrait se terminer tout juste avant l’hiver.

En 2019, l’arrondissement investira 5,2M$ pour des travaux au niveau du réseau local pour l’ensemble de son territoire, une augmentation de 0,7M$ par rapport à 2018. La valeur totale des travaux dépasse les 15M$, mais une majeure partie des coûts est assumée par la Ville centre.

«On a augmenté les sommes investies pour les travaux de réfection, mais ce qui est le plus significatif, à mon avis, c’est la réflexion derrière les travaux, affirme le maire Pierre Lessard-Blais. On va d’abord s’attaquer aux problèmes de sécurité, s’il y en a, et après, on va essayer d’inclure un maximum d’éléments de verdissement. Parce que c’est vraiment ça qui importe : créer un milieu de vie sain et agréable.»

Les travaux de reconstruction de chaussées et de trottoirs intègrent le remplacement des entrées de service d’eau en plomb ainsi que l’aménagement de saillies vertes dans certains cas.

Plusieurs tronçons dans Mercier

Parmi les principaux chantiers sur le réseau local, citons la rue Baldwin, qui fera l’objet d’importants travaux de reconstruction, entre les rues Dubuisson et Notre-Dame, dans le cadre du Programme de réfection routière (PRR). Un secteur à l’ouest de la Promenade Bellerive, incluant les rues La Fontaine, Georges-Bizet et Frédéric-Chopin, sera également reconstruit en profondeur, tout comme la rue Bolduc et le tronçon de la rue Aubry qui lui est adjacent.

Le réaménagement de plusieurs intersections est prévu « afin d’apaiser la circulation et d’améliorer la sécurité des piétons », par l’implantation d’avancées de trottoirs. Les tronçons aux abords des écoles ou des parcs ont été privilégiés.

Ces travaux ont déjà débuté ou débuteront avant la fin du mois de juin, et s’étireront jusqu’en décembre 2019. Certains pourraient n’être complétés qu’au printemps 2020. Quelques autres chantiers se mettront en branle en juillet. Plus de 100 fosses de plantation seront notamment aménagées sur le territoire de l’arrondissement, et environ 300 entrées de service d’eau en plomb seront remplacées.

Des travaux de la Ville Centre

La Ville-Centre effectuera également plusieurs travaux sur le réseau artériel, notamment sur la rue Des Ormeaux, entre les rues Sherbrooke et Hochelaga, ainsi que sur la rue Futailles.

Montréal a également annoncé injecter quelque 29 M$ pour effectuer des travaux de réaménagement sur l’avenue Pierre-de-Coubertin, entre les rues Viau et Du Quesne, un chantier majeur qui débutera en août prochain, et dont la conclusion est prévue à « la fin de l’année 2021 ».

En plus des travaux d’égout et de conduites d’eau devant être réalisés, Montréal profitera du chantier pour refaire l’éclairage, la chaussée et les feux de circulation de l’avenue Pierre-de-Coubertin « sur une distance d’environ 1450 mètres ». La configuration des trottoirs sera aussi revue par le fait même, promet l’administration Plante.

« En plus de couper la circulation de transit, nous allons élargir le trottoir des deux côtés de la rue et aménager un jardin de rue en bordure du parc », s’est réjoui le maire Lessard-Blais, ajoutant que la réunification de l’école Notre-Dame-des-Victoires, du parc Thibodeau et du parc Olivier-Guimond permettra de « consolider un axe déjà considéré comme un corridor scolaire ».

Une lettre informant les citoyens riverains que des travaux sont prévus sur leur rue sera distribuée 48 heures avant le début des travaux.

Avec la collaboration de Henri Ouellette-Vézina

Pour le détails des chantiers, consultez le site Info-Travaux de la Ville de Montréal