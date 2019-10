Budget participatif : Votez pour un projet citoyen

Dans le but de déterminer comment sera utiliser les 350 000$ du budget participatif, les résidents du quartier Mercier-Ouest sont invités à voter, jusqu’au 31 octobre, pour cinq des onze projets retenus par l’arrondissement.

Un budget participatif est un processus démocratique par lequel les citoyens décident de la façon de dépenser une part d’un budget public. Des centaines de villes du monde, dont New-York, Paris et Boston, mènent ce genre de processus.

Les citoyens proposent des projets qui vont de places publiques, à des jardins collectifs, à des infrastructures sportives et autres projets significatifs à leurs yeux. Onze projets dans cinq catégories différentes ont été présentés pour l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les projets en bref

Dans la catégorie verdissement et alimentation, il est possible de voter pour aménager un nouveau jardin collectif au Parc St-Donat, pour réaménager le site de jardin communautaire au Jardin Pop et pour verdir la ruelle Duquesne.

Pour créer des lieux de rencontres, l’installation d’une place publique permanente au parc St-Donat, l’aménagement de la rue Verreau en rue citoyenne, ainsi que l’installation d’une place publique semi-permanente adjacente au métro Cadillac sont proposés.

Pour améliorer la sécurité et les déplacements à vélo, trois projets ont été retenus : soit de rendre plus sécuritaire les intersections des rues Renty, Lescarbot et Repentigny, soit de sécuriser trois traverses où il y a un grand volume de circulation de camions de livraison et

d’autobus afin de protéger les écoliers et les personnes âgées, soit de revamper les pistes cyclables des rues Haig et Souligny, Dickson et Notre-Dame, De Marseille et Assomption, Rosemont et De Carignan, De Cadillac et Sherbrooke, ainsi qu’au Métro Radisson.

Dans la catégorie revitalisation des artères, seul le projet de revitaliser la rue Hochelaga entre les rues Dickson et Duquesne afin d’attirer les commençants et relancer l’économie du secteur est présenté.

Pour la cinquième et dernière catégorie intitulée «qualité de vie», de l’aménagement sportif dans les parcs Radisson, Jean-Amyot et Pierre-Bédard est suggéré.

Le projet ayant reçu le plus grand nombre de votes sera financé. Si le coût du deuxième projet ayant reçu le plus grand nombre de vote est égal ou inférieur au montant restant, il sera aussi financé, et ainsi de suite. Cette méthode sera appliquée jusqu’à ce que la somme de 350 000 $ soit dépensée.

Il est possible de voter en ligne au realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmhm ou en personne à un des six points d’accès lors des heures d’ouverture.