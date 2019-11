Refonte du site internet pour l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Dans le cadre d’un virage numérique entamé par le Ville de Montréal, le site de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a une identité visuelle plus moderne, depuis le 4 novembre, mais aussi de nouvelles fonctionnalités et une toute nouvelle approche citoyenne.

Se portant comme volontaire, l’arrondissement de la Ville est le premier à amorcer ce virage.

Une nouvelle approche plus personnalisée

La nouvelle approche misera dorénavant sur une hiérarchisation par sujet plutôt que par arrondissement. Les structures plus complexes et verticales laissent la place à une présentation de l’information plus épurée et horizontale, facilitant la recherche d’information, notamment sur mobile, indique l’arrondissement par communiqué.

Les citoyens peuvent maintenant faire le suivi de leurs demandes et obtenir l’information qui les concerne directement en se créant un compte personnel.

Les services en ligne

Une demande pour un permis d’occupation du domaine public, un signalement d’un lampadaire défectueux ou même le renouvellement d’un permis animalier : de plus en plus de services sont accessibles en ligne et en tout temps. D’ici la fin de l’année, c’est plus d’une dizaine de services qui pourront être obtenus directement en ligne, assure l’arrondissement.

Les contenus web disponibles sur l’ancien site web de l’arrondissement seront migrés progressivement au cours des prochains mois et de nouvelles fonctionnalités s’ajouteront à toutes celles déjà accessibles.

L’adresse du site web de l’arrondissement passe ainsi de ville.montreal.qc.ca/mhm à montreal.ca/mhm.