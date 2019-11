Budget participatif : Quatre projets seront réalisés à Mercier-Ouest

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a dévoilé les résultats du vote et les quatre projets qui seront réalisés dans le cadre du budget participatif de Mercier-Ouest, une première Montréalaise.

Les projets retenus sont la construction d’un pavillon de Mercier-Ouest, dans le parc St-Donat, un réaménagement des pistes cyclables du quartier, la sécurisation de trois traverses achalandées et l’installation du Petit Nid, une place publique semi-permanente au métro Cadillac.

Les citoyens avaient tout le mois d’octobre pour voter pour leurs projets favoris. Plus de 400 citoyens, dont 170 sur la plateforme Réalisons Montréal, et 230 dans les organismes participants ou à la mairie de l’arrondissement, ont voté.

« On voit maintenant le résultat du travail collectif, et on constate tout le potentiel d’une telle approche citoyenne. C’est d’ailleurs pour ces raisons que nous avons décidé de reconduire l’exercice dans les deux autres quartiers de l’arrondissement », a déclaré le maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais. Un budget participatif sera lancé dans le quartier Mercier-Est au début de 2020, puis dans Hochelaga-Maisonneuve à l’automne de la même année.

Le projet Plus de sports dans nos parcs qui proposait de l’aménagement sportif dans trois parcs est arrivé troisième en termes de votes, mais nécessitait un budget de 350 000 $. Étant donné qu’après les deux premiers projets les plus populaires, il ne restait que 125 000 $ des 350 000 $ du budget participatif, le projet a été écarté.

Les projets choisis Le pavillon de Mercier-Ouest : Installation d’une place publique permanente au parc St-Donat pour la tenue de fête familiales ou de quartier, d’expositions d’oeuvre d’art, de cours de danse ou de yoga.Budget : 200 000$ On revampe nos pistes cyclables : Aménagement en vue d’optimiser les pistes cyclables à ces endroits : Haig/Souligny, de Marseille/Assomption, Rosemont/De Carignan, De Cadillac/Sherbrooke, Métro Radisson, Notre-Dame/Dickson. Budget : 25 000$ Sécurisons nos traverses! : Sécuriser trois traverses (Marseille/Boulet, Grandy/Faribault, Grandy/De Marseille) où il y a un grand volume de circulation de camions de livraison et d’autobus afin de protéger les écoliers et les personnes âgées. Le Petit nid : Installation d’une place publique semi-permanente afin d’offrir un lieu de détente qui favorisera les échanges interculturels et les rapprochements intergénérationnels.

Des choix s’imposaient

Le projet d’un nouveau jardin collectif au parc St-Donat est arrivé en quatrième place. Puisque Le pavillon de Mercier-Ouest est arrivé en première place, les élus ont décidé d’écouter la recommandation des participants à l’atelier de bonification et de ne pas réaliser deux projets dans un même parc.

La répartition des projets retenus couvre l’ensemble du territoire de Mercier-Ouest. Les quatre projets totalisent un montant de 320 000 $. Les 30 000 $ restants seront répartis proportionnellement pour les bonifier.

Une démarche mobilisatrice

La démarche de budget participatif Mercier-Ouest s’est échelonnée sur huit mois et a mobilisé la participation de près de 1000 personnes.

Un comité de pilotage formé de six citoyens, du maire Pierre Lessard-Blais, des conseillères Laurence Lavigne Lalonde et Karine Boivin Roy et de membres du Centre d’écologie urbaine a été mis sur pied pour définir les grandes lignes du projet.

En mars et avril, cinq ateliers d’idéation ont lieu à la mairie, au C.L.A.C de Guybourg, à la bibliothèque Langelier et au C.R.C St-Donat et de 150 idées de projets pour le quartier ont été soumises.

En mai, un Forum de développement de projets a été organisé et 17 résidents médiateurs ont été nommés.

En septembre, les membres du comité de pilotage et les résidents médiateurs se sont réunis pour un atelier de bonification des projets. Une vingtaine de projets ont été soumis à une analyse technique et financière aux services de l’arrondissement. Onze projets ont été retenus et mis au vote.