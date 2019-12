Une troupe d’humour d’aînées présente leur spectacle de Noël

La troupe d’humour du Service d’aide communautaire d’Anjou (SAC Anjou), les AnjouéEs, présentera un spectacle sous le thème de Noël, au Petit salon d’art et d’artisanat des fêtes, demain.

Elles sont quatre à se réunir avec leur metteur en scène GilPhilippe Pelletier trois fois par semaine depuis le 11 novembre. Avec leur spectacle, « Les anjouéEs fêtent Noël », Claudette Marcouiller, Nicole Gauthier, Francine Dagenais et Louise Janelle présenteront cinq saynètes humoristiques qu’elles ont coécrites. « Chacun arrivait avec des idées, puis j’ai rendu le tout plus théâtral en mettant ça en dialogue », explique M. Pelletier qui a une formation en écriture dramatique.

Les quatre femmes estiment qu’avec la troupe, elles mettent un peu de joie dans leur quotidien. « La troupe m’apporte le plaisir de rire ensemble, explique Nicole Gauthier qui est nouvelle depuis cet automne. On a tellement besoin d’entendre des choses drôles ces temps-ci ! » Francine Dagenais qui est membre depuis le début en 2016 acquiesce. « J’ai été approché par le SAC Anjou pour participer aux AnjouéEs et je me suis dit que ce serait différent, dit-elle. J’aime bien ricaner, donc l’humour, ça m’a attiré. »

En plus de le faire pour le public, Mme Dagenais explique qu’elle participe aussi pour elle-même. « Je suis tellement occupée, j’avais besoin d’un peu de légèreté », ajoute-t-elle.

De plus, les quatre aînées sont d’accord pour dire qu’à travers ces rencontres, elles ont pu trouver des amies. Comme plusieurs activités organisées par le SAC Anjou, la troupe d’humour aide à briser l’isolement des aînés par le plaisir, indique la coordonnatrice Aînés Familles au SAC Anjou Diane Dubois. « Le but est de rassembler les gens et de leur donner un bon moment », émet-elle.

Le spectacle Les anjouéEs fêtent Noël sera présenté le mardi 3 décembre à 12h30 au Centre communautaire d’Anjou situé au 7800 boulevard Métropolitain Est.