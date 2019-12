Montée fulgurante pour les fabricants du gin bleu

Grâce à un investissement de 600 000 $, les cofondateurs de la microdistillerie BluePearl située sur la rue Hochelaga prévoient déménager dans un local voisin plus spacieux qui leur permettra de quadrupler leur production.

Seulement un an après sa mise en vente sur les tablettes de la SAQ, le gin artisanal Bleu Royal connaît déjà un énorme succès. Le produit est connu pour sa couleur bleutée naturelle provenant de l’infusion d’une fleur d’Asie qui change au rose lorsque mélangé avec du tonic.

Les affaires vont tellement bien qu’au printemps 2020, la distillerie BluePearl emménagera dans un espace de 12 000m², c’est-à-dire quatre fois plus grand que l’ancien, toujours au 5650 rue Hochelaga. Cette expansion est rendue possible grâce à un investissement de 600 000$, dont du financement de la Banque de développement du Canada, du Centre Desjardins Entreprises-Est de Montréal ainsi que de la Caisse populaire Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve.

En attendant l’installation complète de la nouvelle distillerie, les cofondateurs Francis Bluteau, Karl Fortin et Jonathan Perlstein continueront d’utiliser l’ancien espace. « On va faire une transition, explique M. Perlstein. On va rouler sur notre distillerie existante en testant la nouvelle jusqu’à ce qu’elle soit complètement prête. »

Les entrepreneurs travaillent également sur deux nouveaux produits. Dès le printemps 2020, les amateurs de gin pourront goûter à un prêt à boire à base du gin Bleu Royal, ainsi qu’un nouveau spiritueux. « Ce sera un produit qui, encore une fois, vend une expérience, comme le Bleu Royal, mais différent », indique Francis Bluteau.

Un succès instantané

Tout a commencé il y a deux ans, lors d’un autre déménagement à Villeray. « Francis est venu signer un bail chez moi et il a remarqué mon alambic de fortune, raconte Jonathan Pearlstein. Lorsqu’il a compris que Karl et moi faisions notre propre alcool, ça l’a interpellé. »

En décembre 2017, les trois partenaires ont obtenu leur premier local sur la rue Hochelaga. Moins d’un an plus tard, le plan d’affaires était prêt. Le 17 décembre 2018, le gin Bleu Royal était sur les tablettes de la SAQ pour la première fois. Cette année, il s’est placé deuxième meilleur vendeur de la province.

Les entrepreneurs sont confiants et optimistes pour la suite des choses. « On fait ça pour s’amuser, ajoute Francis Bluteau. On veut juste créer de bons produits avec des produits du Québec pour le commun des mortels. » Plus que de simples produits, les alcools de BluePearl sont une expérience complète, estime-t-il.