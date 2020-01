Une Angevine nommée au Conseil jeunesse de Montréal

Le conseil municipal a nommé la jeune résidente d’Anjou, Sherlyne Duverneau, membre du Conseil jeunesse de Montréal (CjM) pour un mandat de trois ans.

Originaire d’Haïti, Sherlyne Duverneau s’est installée à Montréal avec sa famille à la suite du tremblement de terre qui a frappé le pays en 2010. Titulaire d’un baccalauréat en communication et politique de l’Université de Montréal, elle poursuit présentement ses études à la maîtrise en administration publique à l’ENAP, concentration Développement des ressources humaines et des organisations.

La jeune femme est actuellement la présidente de son association étudiante (AEENAP) et elle se sent interpellée par l’enjeu de la diversité et de la représentativité dans la fonction publique municipale.

«Montréal est une métropole qui se démarque par la place que prend la jeunesse, mais aussi à travers sa diversité culturelle, a souligné la présidente du conseil municipal, Cathy Wong. La venue de Mme Duverneau permet au Conseil de réaffirmer son rôle de représentant de la jeunesse montréalaise, aussi diversifiée soit-elle.»

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d’assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l’Administration municipale. Il est composé de quinze membres, dont une présidence et une vice-présidence.