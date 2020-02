Un athlète angevin reçoit une bourse de 2000$

Le membre de l’équipe de soccer des 17 ans et moins de l’Académie de l’Impact de Montréal, Jefferson Alphonse s’est vu attribuer une des 51 bourses remises à des étudiants-athlètes de talent dans le cadre de la 20e édition du Programme de bourses Saputo.

L’Angevin de 16 ans a obtenu la bourse de soutien à la réussite académique et sportive d’une valeur de 2000$, le 18 février alors que la Fondation de l’athlète d’excellence et Saputo inc. célébraient leur 20 années de collaboration, au Centre Nutrilait.

Cette bourse a pour but d’encourager la conciliation du sport et des études chez les jeunes comme Jefferson Alphonse, un élève du programme sport-études de l’École Édouard-Montpetit.

Le joueur de soccer veut parfaire son leadership, sa communication, sa vision du jeu et sa première touche de balle. Il aimerait faire sa place dans l’équipe des 19 ans et moins de l’Académie d’ici la fin de la saison. Décrocher un contrat avec un club professionnel est l’objectif ultime du défenseur central qui veut poursuivre ses études et devenir dentiste.