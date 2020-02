Contrat accordé pour le projet de la Halte Bellerive

C’est l’organisme sans but lucratif La Pépinière qui assurera la réalisation du projet de la Halte Bellerive.

Le contrat de 231 000$ vise à piétonniser le tronçon de la rue Bellerive, entre les rues Baldwin et des Ormeaux, pour en faire un espace public «attrayant et animé, permettant aux gens de se rassembler et de prendre part à diverses activités récréotouristiques», révèlent des documents de la Ville présentés aux élus.

Cette initiative se veut un «geste fort» pour sécuriser le secteur, réduire l’emprise automobile et initier un mouvement de revalorisation du secteur en sensibilisant les citoyens au potentiel des berges du St-Laurent.

Le projet de piétonnisation de la rue Bellerive s’échelonnera de 2020 à 2025. Durant les deux premières années, on prévoit tester différents aménagements temporaires. Les aménagements permanents sont prévus entre la troisième et la cinquième année.

Pour mener à bien ce projet, la division des études techniques de l’arrondissement a fait appel à l’organisme à but non lucratif La Pépinière. Par le passé, l’OBNL a réalisé des espaces collectifs tels que Les jardins Gamelin, les Jardineries et le Village au Pied-du-courant.

«La Société d’animation de la promenade Bellerive (SAPB) est toujours très en faveur du développement de projets structurant autour du parc et du quartier», déclare la directrice générale de la SAPB Mélanie Baril. Elle ajoute toutefois que l’apport collaboratif de la Société avec La Pépinière reste à définir dans le projet de la Halte Bellerive afin d’offrir la meilleure expérience aux usagers.

Le projet de piétonnisation de la rue Bellerive est en phase avec les objectifs du Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées (PIRPP).

Depuis 2014, le PIRPP vise à accélérer la mise en œuvre de projets de rues piétonnes misant sur l’énorme potentiel que représentent les rues locales pour créer davantage d’espaces publics de proximité sur le territoire montréalais. C’est celui de la Halte Bellerive qui a été retenu pour l’édition 2020 du programme initié par la ville-centre.