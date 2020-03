Le Réseau de cellules souches subventionne deux projets de recherche à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le Réseau de cellules souches (RCS) investit 6,9 millions de dollars dans la recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative. Deux des treize projets subventionnés seront réalisés à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR).

Le RCS soutiendra en tout neuf projets de recherches et quatre essais cliniques à travers le Canada, dans des domaines tels que le diabète de type 1, les maladies du cœur, les brûlures graves et la perte de vision.

Il s’agit de la première de deux rondes de subventions que le RCS financera au cours des deux prochaines années, a précisé le directeur scientifique et chef de la direction du RCS Michael Rudnicki.

Les cellules souches sont les éléments constituants du corps. Elles assurent la croissance, la régénération et la réparation des tissus. Leur utilisation dans la médecine régénérative pour traiter certaines des maladies chroniques pourrait faire économiser des millions de dollars au système de santé, a affirmé secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’industrie William Amos.

La députée d’Hochelaga, Soraya Martinez, estime que l’annonce vient réduire l’écart entre l’est de Montréal et le reste de l’île. «C’est important, car ça positionne notre territoire comme un secteur qui est incontournable pour l’économie de l’avenir», dit-elle.

Deux subventions à l’HMR

Parmi les projets retenus, deux seront réalisés à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l’Est-de-l’île-de-Montréal.

De l’enveloppe de 6,9 M$, 1 M$ servira à financer les travaux de Dre Sandra Cohen, hématologue et chercheure à l’HMR. Grâce à ce montant, Dre Cohen dirigera un essai clinique à l’hôpital qui mise sur un protocole «innovant» pour multiplier les cellules souches de sang de cordon en vue du traitement des patients atteints de leucémie à risque élevé.

Alors que le taux de rechute d’une greffe chez ces patients est habituellement de 50 %, l’objectif de cette étude est d’obtenir un taux de rechute ne dépassant pas 25 %.

Une subvention de 500 000 $ soutiendra le Dr Gilbert Bernier, directeur de l’Unité de recherche sur les mécanismes moléculaires du vieillissement neuronal et son équipe. Dr Bernier dirigera un partenariat-industrie dont les recherches porteront sur les technologies avancées permettant de corriger la perte de la vision causées par les maladies de la rétine.

«La contribution du RCS est immense. Tous ces projets n’aurait pas lieu si le RCS n’existait pas avant et n’avait pas été renouvelé récemment», a souligné Gilbert Bernier.

Le président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Sylvain Lemieux, s’est dit «fier» de recevoir ce financement. «Ça confirme l’excellence et la reconnaissance de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont comme étant le plus important pôle de recherche au Québec et l’un des plus développés au Canada en thérapie cellulaire, et ce, dans les domaines de l’hématologie-oncologie et de l’ophtalmologie», a-t-il affirmé.

Il a ajouté que les progrès des dernières années dans ces domaines sont «porteurs d’espoir» pour les personnes touchées par le cancer et les maladies oculaires. «C’est notamment grâce au soutien financier du Réseau de cellules souches que nos chercheurs continuent d’avoir les leviers nécessaires pour faire avancer les connaissances et les traitements novateurs dans ces domaines, au grand bénéfice de tous.»