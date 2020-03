Corinne De Vailly, trente ans d’écriture diversifiée

Livres jeunesse ou polars pour adultes, l’autrice Corinne De Vailly a écrit plusieurs œuvres de tous les genres. Aujourd’hui, la résidente de Tétreaultville publie aux éditions Bayard Dix gars passionnés, la suite logique de Dix filles allumées, un livre destiné aux jeunes à la recherche de modèles inspirants.

Co-écrit avec Laïla Héloua, Dix gars passionnés documente les parcours personnels et professionnels d’hommes contemporains, tels que le médecin et joueur de football professionnel Vincent Duvernay-Tardif, le premier homme membre de l’ordre des sages-femmes du Québec Louis Maltais ainsi que l’animateur et producteur de contenu Nicolas Ouellet.

C’est en visitant des écoles que Corinne De Vailly et Laïla Héloua ont eu l’idée de démontrer aux jeunes «qu’il est possible d’atteindre leurs objectifs et de réaliser leurs rêves peu importe leurs origines culturelles ou sociales», explique celle qui a d’abord été journaliste pendant quinze ans.

C’est d’ailleurs du fait qu’elle avait travaillé au Petit journal, un bulletin de nouvelles destiné aux adolescents diffusé à la défunte chaîne télé TQS, que Corinne De Vailly s’est «naturellement» dirigé vers l’écriture jeunesse. «Je n’ai pas cherché à aller plus pour enfants ou pour adultes, ça c’est fait comme ça», émet-elle.

C’est l’inventivité et la création du genre qui l’inspire autant. «On peut vraiment laisser libre cours à la folie de l’auteur. C’est difficile quand on fait du fantastique pour adultes parce que les gens ont du mal avec ça», pense-t-elle.

L’Historico-fantastique

Corinne De Vailly a effectivement l’habitude de mélanger l’histoire et le fantastique, comme c’est le cas de prochain roman en cours d’écriture.

Il en est de même pour son oeuvre Verglas sortie en 2006, mais récemment rééditée aux Éditions Coup d’oeil en janvier 2020. Co-écrit avec le journaliste Normand Lester, le thriller qui se déroule durant la crise du verglas de 1998 allie la réalité et la fiction.

Par ailleurs, sa série <i>Mélusine et Philémon<i> mélange l’époque des croisades durant le 12e siècle à Jérusalem et la légende française de Mélusine. La collection de quatre tomes publiés de 2010 à 2014 est en option à Hollywood depuis cinq ans, affirme Mme De Vailly. «Le scénario est écrit et maintenant c’est de trouver les investisseurs et des partenariats pour faire le film», précise-t-elle.

Le livre Dix gars passionnés sort le 25 mars 2020.