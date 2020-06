Dépistage en baisse à la clinique Chauveau

Alors que le déconfinement s’amorce à Montréal, le nombre de tests de dépistage sont en baisse à la clinique Chauveau, située dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Les statistiques de fréquentation de la clinique de dépistage Chauveau, incluant la clinique permanente et celle à l’auto, démontrent une baisse de 33% entre la semaine du 10 au 16 mai, soit celle qui a connu le plus de visites, et la semaine du 31 mai au 6 juin.

La fin du service à l’auto, le 6 juin, laisse présager une diminution encore plus marquée du nombre de tests pour les prochaines semaines.

La conseillère en communications du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’est-de-l’île-de-Montréal Catherine Dion dit avoir observé une «baisse de la popularité» des tests de dépistage.

Elle pense que la clinique Chauveau était plus achalandée avant la mise en place des unités mobiles. «Au début, les gens étaient automatiquement redirigés vers Chauveau», précise-t-elle.

Il y a présentement trois cliniques de dépistage permanentes dans l’Est: Chauveau, Saint-Michel et celle au CLSC de l’Est-de-Montréal.

Symptômes ou non?

Sur le site de la Direction régionale de la Santé publique (DRSP), on indique qu’il est possible de se faire dépister dans deux situations: si on a des symptômes ou si on a été en contact étroit avec une personne ayant reçu un résultat de test de COVID-19 positif.

Alors que Montréal rate ses objectifs quotidiens de tests depuis deux semaines, le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, pense à réévaluer la stratégie de dépistage en encourageant aussi les personnes asymptomatiques à aller se faire tester.

«À Montréal, à différents endroits, les gens n’étaient pas au rendez-vous. En fait, nous sommes en train de réévaluer la manière dont nous offrons le test. […] Les personnes asymptomatiques seront vérifiées dans différents paramètres, particulièrement ceux que nous rouvrons», a-t-il répondu en conférence de presse jeudi.

17 510 tests à la clinique Chauveau

Du 3 mai au 8 juin, 17 510 tests ont été effectués à la clinique de dépistage Chauveau, incluant le service à l’auto.