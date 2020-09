Survol des chantiers locaux dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Cet automne, plusieurs chantiers se poursuivent dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Quelles entraves à la circulation sont à prévoir ?

Parmi les chantiers majeurs, on compte les travaux du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX relevant de la Société de transport de Montréal (STM).

Les travaux de réaménagement de l’avenue Pierre-de-Coubertin, entre le boulevard Pie-IX et Lasalle, entreront dans leur deuxième phase en octobre.

Afin d’accélérer la réalisation de ces travaux et diminuer les impacts, la Ville de Montréal en a confié la réalisation à la STM, qui est déjà présente dans le secteur pour les travaux du SRB Pie-IX. Ces travaux se termineraient en décembre 2022.

Des entraves à la circulation sont à prévoir selon l’avancement des travaux.

Les travaux de voirie sur la rue Sherbrooke, de l’avenue Papineau à la rue Saint-Germain, devraient être achevés le 1er novembre.

D’ici là, des entraves partielles, qui varieront à une ou deux voies de circulation en fonction des périodes de pointe ou hors pointe et des phases des travaux de trottoirs, sont à prévoir.

La rue Sherbrooke demeurera ouverte, mais les rues transversales du secteur seront ponctuellement fermées à la circulation pendant les travaux d’asphaltage et de marquage final avec maintien de la circulation locale sur les tronçons qui ne font pas l’objet de travaux.

Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve ont débutés et se poursuivront jusqu’en 2022. Ce projet prévoit également l’aménagement d’espaces publics, la réfection des trottoirs aux abords de la bibliothèque ainsi que de la Place Ernest-Gendreau.

Selon la nature des travaux, la Place Ernest-Gendreau sera fermée partiellement ou complètement à la circulation automobile. Il y aura des entraves ponctuelles sur les trottoirs devant la bibliothèque sur la rue Ontario et le boulevard Pie-IX.

Travaux de réhabilitation et de conduites d’aqueduc

Quelques travaux de réhabilitation et de conduites d’aqueduc prévus dans l’arrondissement dans les prochains mois engendrent des fermetures partielles ou complètes de rues.

Des travaux de réhabilitation d’aqueduc sur la rue Dézéry, entre les rues Ontario Est et de Rouen engendreront la fermeture complète du tronçon de la rue jusqu’au 14 novembre.

De plus, une fermeture complète ponctuelle de la rue de Rouen en direction est, entre les rues Moreau et Saint-Germain, et celle de la rue Ontario en direction ouest, entre l’avenue Bourbonnière et la rue Moreau, lors de certaines fins de semaine uniquement. La circulation locale sera permise et des détours seront signalés.

Réhabilitation d’une conduite d’aqueduc sur l’avenue Émile-Legrand, entre l’avenue Pierre-De Coubertin et la rue de Marseille, jusqu’au 25 août 2020. La fermeture complète de l’avenue Émile-Legrand, entre les rues Sherbrooke et Gamelin, ainsi que la fermeture complète de la rue de Marseille et de l’avenue Pierre-de-Coubertin, entre les rues Lyall et Beauclerk, sont à prévoir.

Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans la rue Saint-Germain, entre les rues Adam et Ontario, seront complétés au printemps 2021.

La circulation locale sera permise dans les deux directions dans la ruelle Winnipeg. La rue Saint-Germain, entre la ruelle Winnipeg et la rue Adam, sera fermée complètement, de même que la rue Adam, entre les rues Darling et Dézéry.

