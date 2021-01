Les citoyens face à la première tempête

La première tempête de neige de l’année 2021 aura été une partie de plaisir pour les enfants et une source d’ennuis pour certains parents dans le secteur de Mercier.

Lian a décidé de faire un bonhomme de neige géant dans la cour de la maison et donnait les directives à sa mère Èva et à son père Stéphane, qui s’affairaient autour de la structure.

Les parents, qui ont leur domicile sur la rue Beaubien, auraient voulu aller dans les parcs pour permettre à Lian de faire de la glissade, mais ils ont trouvé que ces endroits étaient pleins.

Non loin d’eux, sur le boulevard Langelier, ce sont des enfants qui s’amusent sur un amas de neige formé par deux mères de famille. Celles-ci auraient bien voulu se passer de cet effort: «Nous, nous déneigeons notre entrée et quand les déneigeuses passent, elles tassent toute la neige de notre côté et referment notre entrée. Nous sommes alors obligées de déneiger plusieurs fois dans la journée pour avoir accès à notre garage. C’est la même chose aussi du côté des voisins», se plaint une des mères.

Satisfaits du déneigement

Pierre, un autre résident de Mercier, estime par contre que jusqu’à présent, la Ville fait un travail appréciable en matière de déneigement. Mais, il relève que depuis près de trois ans, les trottoirs ne sont pas bien déneigés.

Maxime, dont la maison est sur l’avenue Carignan, se dit satisfait du déneigement et reconnaît avoir noté même des améliorations. Parmi celles-ci, il a mentionné le fait que la chenillette, en plus des trottoirs, déneige parfois certains coins de rues pour permettre une meilleure circulation des résidents. Il admet qu’il n’y a pas encore eu beaucoup de neige, mais pense que «le déneigement final prend un peu de temps.»

«Le matin, on se lève et tout est déneigé et on peut partir sans problème. Ça va bien, ça pourrait être mieux, je pense que c’est correct», résume pour sa part Mario.

Clément qui habite sur la rue Desautels affirme que le déneigement, pour le moment, se déroule bien dans son quartier.