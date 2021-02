Plus de 9500 appels à Tel-Écoute

Le centre Tel-Écoute dont le siège se trouve dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a rendu public son rapport d’activités 2019-2020. Il en ressort que plus de 9500 réponses ont été données aux appels reçus sur ses trois lignes téléphoniques.

Sur sa ligne Tel-Écoute, réservée aux appelants de 18 à 59 ans, plus de 6000 appels ont été traités. Près de 2400 sont parvenus à la Ligne Tel-Aînés, ligne d’écoute active et de suivi téléphonique destinée aux personnes de 60 ans et plus.

Du côté de la Ligne Le Deuil, ouverte à tous les endeuillés de partout au Québec, plus de 1000 appels ont été reçus de la part de citoyens qui voulaient de l’écoute et du réconfort. Des groupes de soutiens étaient aussi formés par l’organisme afin de satisfaire les besoins exprimés par ces personnes endeuillées.

Majoritairement des femmes

Près de 80% des appelants endeuillés sont des femmes, 20% des hommes. La majorité (62%) se situe dans la tranche d’âge de 36 à 59 ans. On retrouve après des citoyens de 60 ans et plus qui ont recouru au service dans une proportion de 33%. Presque la totalité de ces appels concernant le deuil portait sur le besoin d’écoute.

«Malgré la Covid-19 qui est venue assombrir la fin de notre année et qui nous a obligés à adapter nos services, ceux-ci ont été maintenus puisque plus que jamais, ils s’avéraient être essentiels, particulièrement ceux destinés aux aînés qui ont été durement affectés par cette pandémie», ont déclaré dans le rapport, la présidente intérimaire du conseil d’administration de Tel-Écoute, Lise Beaudoin, et la directrice générale, Lucie Brais.

Le centre Tel-Écoute offre un service d’écoute et de référence gratuit, anonyme, confidentiel à toute personne de 18 ans et plus. Ses usagers bénéficient également d’un service en ligne, de services de proximité auprès des aînés, de formations et de conférences.

L’organisme a compté sur la participation de 83 bénévoles pour réaliser les écoutes de 2019 à 2020. Ceux-ci ont répondu à 250 appels de plus qu’en 2018-2019.