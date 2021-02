Mercier-Ouest: plus de 300 logements en construction

Un développement immobilier s’observe dans le quartier Mercier-Ouest où trois immeubles de plus de 300 logements en tout sont en construction dans un rayon d’à peine 700 mètres.

Deux des bâtiments en construction se trouvent sur la rue Sherbrooke Est. Le premier immeuble comprend 40 logements, parmi lesquels au moins huit pourront s’acquérir à des prix abordables. Un commerce y est également prévu.

Le deuxième aura six étages et comportera 229 logements dont une trentaine sera vendue aux ménages à faible et moyen revenu. Il s’agit du plus grand logement locatif présentement en construction dans ce quartier, certifie Julie Bellemare, agente de recherche à la Division des relations avec les citoyens et communications à l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM).

Le troisième immeuble se situe à l’angle du boulevard Langelier et de la rue de Marseille. Y seront construits 40 logements privés à vendre en copropriété avec quatre autres qui seront cédés à des prix abordables.

Concept de TOD

MHM réitère que ces projets sont tous dotés de logements sociaux et répondent aux orientations de la Communauté métropolitaine de Montréal, de l’Agglomération et de la Ville de Montréal. Il souligne qu’ils sont situés près des stations de métro, autour desquelles la densification contribuera à créer des aires de Développement orienté vers le transport en commun (Transit Oriented Development) et à favoriser le transport en commun.

Un secteur réalisé suivant ce concept est généralement installé autour des infrastructures telles que les stations de métro. Ses immeubles sont compris dans un rayon de 400 à 800 mètres, une distance qui facile la marche.

Les bâtiments en construction dans le quartier Mercier-Ouest répondent à ces normes et ne sont pas loin des stations de métro Langelier et Radisson.

Mme Bellemare a souligné que ce sont «des projets qui sont passés par les processus d’urbanisme normaux.»